Диетолог объяснила, какие продукты помогут легче переносить болезни

Часто зимой люди сталкиваются с гриппом, ОРВИ, инфекциями горла, синуситом. Важную роль в выздоровлении при этом играет питание. Эксперт по питанию Дениз Пирчек дала несколько рекомендаций по этому поводу.

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Много жидкости. Вы быстрее выздоровеете, если станете пить воду, чаи, свежевыжатые фруктовые соки.

Продукты с антиоксидантами. Это мандарины, апельсины, клубника, киви, шиповник, брокколи. В них есть витамин С.

Богатые источники белка. Белок помогает клеткам в организме восстанавливаться. Получить его можно из рыбы, курицы, яиц, бобовых, йогурта.

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Пряности. Репчатый лук, имбирь, чеснок будут особенно полезными. Правда, иногда острая пища может привести к раздражению горла.

Пробиотики и йогурт. Йогурт благотворно влияет на здоровье кишечника и укрепляет иммунитет.

Натуральные средства. Это мёд, имбирный чай. Можете даже приготовить смесь из имбиря (нужно натереть желаемое количество), мёда и лимонного сока. Её необходимо на некоторое время оставить в холодильнике, чтобы она настоялась. Употребляйте её в течение дня с одним-двумя стаканами тёплой воды.

Также нельзя забывать, что ускорить выздоровление помогает хороший отдых.