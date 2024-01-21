Рецепты для вкусного обеда: готовим сытные голубцы

Чтобы сытно и вкусно накормить всю семью, достаточно одного блюда, например голубцов. Это блюдо можно приготовить по разным рецептам, но какой бы вы ни выбрали, отличный результат вам точно гарантирован.

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Голубцы со сметанно-томатным соусом

Ингредиенты:

Для голубцов:

500 г мякоти говядины

1 средний кочан капусты

2 средние луковицы

1/2 стакана риса

соль, свежемолотый черный перец

Для соуса:

1-2 стакана овощного бульона или воды

250 г сметаны

1 помидор

1 большая луковица

5 веточек укропа

1 лавровый лист

3 ст. л. муки

оливковое масло

соль, свежемолотый черный перец

Процесс приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле и отварите рис 10 минут до полуготовности. Откиньте рис на сито и слегка остудите.

Мясо нарежьте средними кусками и пропустите через мясорубку со средней решеткой.

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. При желании лук можно обжарить на оливковом масле.

Добавьте лук в фарш вместе с рисом, солью и перцем и хорошо перемешайте.

Положите кочан капусты в большую кастрюлю, залейте кипящей водой и варите 5–7 мин. Переложите капусту в дуршлаг и дайте стечь воде. Маленьким ножиком срежьте листья у основания и аккуратно снимите их.

Положите лист капусты на доску. Держа очень острый нож параллельно доске, срежьте утолщение в том месте, где лист прикреплялся к кочерыжке — он должен быть везде одинаковой толщины. Положите в центр листа 1–2 ст. л. фарша и заверните конвертом.

Для соуса очистите лук и помидор, мелко нарежьте. В широкой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте овощи на среднем огне до мягкости.

На сухой сковороде обжарьте муку до светло-коричневого цвета, добавьте сметану и томатную пасту, варите 10 минут, постоянно помешивая, чтобы не было комков.

Положите голубцы в кастрюлю и залейте соусом и бульоном или водой, чтобы жидкость только прикрывала их. Добавьте лавровый лист, посолите, поперчите доведите до кипения и тушите под крышкой на слабом огне 40-45 минут.

Голубцы с квашеной капустой

Ингредиенты:

Для голубцов:

говяжий фарш — 400 г

отварной рис — 150 г

репчатый лук — 250 г

чеснок — 10 г

квашеная капуста — 150 г

яйцо — 1 шт

специи (соль, перец) — по вкусу

пекинская капуста — 1/2 кочана

Для соуса:

шампиньоны — 150 г

репчатый лук — 200 г

чеснок — 5 г

сливочное масло — 30 г

сметана 20% — 200 г

молоко — 100 г

кукурузный крахмал — 4 г

специи (соль, сахар, перец) — по вкусу

Процесс приготовления:

Пекинскую капусту промыть, обсушить, аккуратно удалить основание и разобрать на листочки. Листья бланшировать в кипящей воде 5 минут, затем переложить в холодную (ледяную) воду и дать полностью остыть. Остывшие листья достать и хорошо обсушить.

Для начинки репчатый лук и чеснок обжарить на сливочном масле, добавить квашеную капусту, обжаривать вместе 5 минут. В фарш добавить подготовленные овощи, яйцо, отварной рис и специи, хорошо перемешать.

Капустный лист расстелить на рабочей поверхности, разделить на 1/2 части, плотную белую часть удалить. На подготовленный лист выложить начинку, завернуть края и свернуть рулетик.

Рулетики прижечь с двух сторон на гриле (сковороде), затем переложить в форму, запечь при 180С 20 минут.

За это время приготовить соус. В сотейнике обжарить репчатый лук и чеснок до золотистого цвета, добавить грибы (мелкий кубик), готовить вместе 5 минут. В чаше соединить сметану, молоко, крахмал и специи, хорошо размешать венчиком. К грибам добавить сметанную смесь, довести соус до кипения, проварить пару минут и снять с огня. По желанию в соус добавить рубленую зелень (укроп, петрушка).

Голубцы подавать с соусом.

Голубцы из савойской капусты с пряным булгуром и чечевицей

Ингредиенты:

Для голубцов:

булгур — 1/2 ст

чечевица — 1/2 ст

лук красный — 1 шт

морковь — 1 шт

грибы — 300 г

чеснок —1 зубчик

зелень

мускатный орех — щепотка

кориандр молотый — щепотка

перец душистый — щепотка

перец черный молотый — щепотка

соль — щепотка

Для соуса:

помидоры — 4 шт

лук красный — 1 шт

перец чили — 1/2 шт

чеснок — 2 зубчика

овощной бульон — 150 мл

морковь небольшая — 1 шт

томатная паста — 1 ст. л.

соль — щепотка

Процесс приготовления:

Чечевицу замочить на ночь, отварить. Булгур отварить.

Приготовить соус: лук и чеснок почистить и тонко нарезать,затем разогреть масло на сковороде и обжарить лук с чесноком. Добавить натертую морковь, немного пожарить. Перец чили мелко порубить, помидоры нарезать небольшими кусочками и отправить в сковороду, добавить томатную пасту ,все посолить, перемешать и томить на медленном огне.

Приготовить начинку: лук, чеснок почистить и мелко порезать. Зелень мелко порубить. Морковь натереть на терке. Грибы нарезать кубиком.

Лук,чеснок обжарить, добавить морковь, немного потушить, затем добавить грибы, потушить. Дать немного остыть. Добавить зелень, специи, булгур, чечевицу, все хорошо перемешать.

В уваренный соус влить горячий бульон и прогреть все еще немного.

Капусту, вырезав кочерыжку, разобрать на листья и ошпарить их кипятком, затем разложить начинку и свернуть конвертиками.

Выложить голубцы в кипящий соус, накрыть крышкой и томить до готовности. Подавать со сметаной.

Нежные ленивые голубцы

Ингредиенты:

Для голубцов:

мясной фарш — 500 г

белокочанная капуста — 300 г

морковь — 1 шт

репчатый лук — 1 шт

отварной рис — 150 г

яйцо — 1 шт

соль, перец, паприка — по вкусу

растительное масло

Для соуса:

сметана — 3 ст. л.

томатная паста — 3 ст. л.

вода — 300 г

Процесс приготовления:

Капусту мелко нашинкуем, зальем кипятком, оставим на 15-20 минут и хорошенько отожмем.

Добавим мелко нарезанный лук, тертую на мелкой терке морковь, фарш, отварной рис, яйцо, соль, перец и хорошенько перемешаем.

Формируем наши голубцы и выложим на смазанную растительным маслом, форму для запекания.

Делаем соус: сметану, томатную пасту и воду тщательно смешаем, зальем этой смесью наши голубцы.

Запекаем ~ 50 минут в разогретой духовке до 180 С.