Врач Баженов: творог хорошо усваивается только при адекватном уровне витамина D в организме

Творог — мегаполезный продукт для костей и здоровья в целом. Его можно есть и с фруктами, и с ягодами, а ещё делать сырники, запеканки и добавлять в выпечку. Плюс это отличный источник белка. Но на этом сильные стороны этого продукта не заканчиваются.

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Есть ли минусы? Как сообщил врач-травматолог Алексей Баженов, творог отлично укрепит кости, но только в том случае, если в организме всё в порядке с витамином D. Если уровень последнего низкий, то кальций не будет усваиваться. Он добавил, что не стоит есть творог с подсластителем — так недалеко до сахарного диабета. А ещё врач порекомендовал просто выбрасывать испорченный продукт, а не пытаться сделать из него сырники или что-то ещё.

Врач-нутрициолог Игорь Строков отметил, что в твороге больше пользы, чем вреда. Причём ценят его не только за кальций. В твороге также достаточно витамина В12, калия, фосфора, селена и витамина А. Поэтому добавить его в рацион точно стоит.