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Что приготовить из клюквы: рецепты с пошаговым приготовлением

Кислая ягода особенно важна в холода, и совсем не обязательно употреблять её в свежем виде.

Что приготовить из клюквы: рецепты с пошаговым приготовлением
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«Фрукты и ягоды должны входить в повседневный рацион человека, но для этого вовсе не обязательно приобретать достаточно дорогие их виды. Те же голубику и свежую клубнику легко можно заменить более доступными вариантами, например клюквой».

КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) клюквы на 100 г: 28/0,5/0,2/3,7.

Такая привычная для нас ягода на удивление достаточно редко появляется в рационе большинства людей, потому что в свежем виде она кислая. Однако есть множество способов её употребления.

Первое, что приходит в голову в этом случае – посыпать клюкву сахаром, приготовить из неё десерт или другое сладкое блюдо. Вот только все эти способы объединяет то, что добавленные углеводы снижают полезные свойства продукта.

Польза ягоды заключается в том, что она:

  • является богатым источником биологически активных соединений, необходимых для здорового питания. В их число входят питательные компоненты, обладающие антиоксидантными свойствами. Как американские, так и европейские виды клюквы богаты полифенолами, такими как флавоноиды, фенольные кислоты, антоцианы;
  • включает в себя марганец, кверцетин, витамины С и К. Аскорбиновая кислота необходима для протекания окислительно-восстановительных реакций, всасывания железа и синтеза некоторых гормонов;
  • содержит клетчатку, которая не только способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но и ускоряет наступление чувства сытости;
  • снижает риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у мужчин и женщин благодаря флавоноидам и фенольным кислотам.

Что можно приготовить из клюквы?

Конечно, эта ягода хорошо подходит для выпечки, приготовления печенья и других десертов. Но есть и другие способы её применения.

Соус из клюквы

Ингредиенты:

  • свежая или замороженная клюква – 1 чашка;
  • свежевыжатый апельсиновый сок — 1/2 стакана;
  • нарезанный лук шалот — 1 ст.л.;
  • рисовый уксус — 2 ст.л.;
  • лимонный сок – 1 ст.л.;
  • оливковое масло — 2 ст л.;
  • мёд – 1 ст.л.;
  • соль, свежемолотый перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. В блендере или кухонном комбайне смешать клюкву, апельсиновый сок, лук-шалот, уксус, мёд и сок лимона.
  2. Медленно влить масло до достижения желаемой консистенции.
  3. В миске среднего размера процедить пюре через сито, не оставив твёрдых частиц.
  4. Приправить по вкусу солью и перцем.
  5. Хранить накрытым в холодильнике до пяти дней.

Клюквенно-гранатовый напиток

Ингредиенты:

  • клюква — 200 г;
  • гранат – 1 шт.;
  • вода минеральная газированная – 1 л;
  • мёд — по вкусу.

Приготовление:

  1. Гранат очистить, убрать перепонки и плёнки.
  2. Клюкву хорошо промыть и вместе с гранатом положить в блендер.
  3. Измельчить до состояния пюре.
  4. Процедить через сито, чтобы избавиться от косточек.
  5. Готовое пюре перелить по стаканам или в большой кувшин и долить минеральную воду.

Безалкогольный пунш из клюквы

Ингредиенты:

  • свежая клюква — 2 стакана;
  • кипяток — 1,5 л;
  • свежезаваренный чёрный чай — 1 стакан;
  • мёд – 1 ст.л.;
  • гвоздика — 3 шт.

Приготовление:

  1. В небольшой ёмкости залить одним стаканом кипятка вымытую клюкву (часть оставить для украшения).
  2. Раздавить клюкву, слить сок.
  3. Добавить оставшуюся воду, чай и специи.
  4. Довести до кипения и снять с огня.
  5. Накрыть крышкой и дать настояться 15 мин.
  6. Подавать в стаканах из толстого стекла со свежими ягодами клюквы и мёдом.
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