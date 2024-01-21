Что приготовить из клюквы: рецепты с пошаговым приготовлением
Кислая ягода особенно важна в холода, и совсем не обязательно употреблять её в свежем виде.
«Фрукты и ягоды должны входить в повседневный рацион человека, но для этого вовсе не обязательно приобретать достаточно дорогие их виды. Те же голубику и свежую клубнику легко можно заменить более доступными вариантами, например клюквой».
КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) клюквы на 100 г: 28/0,5/0,2/3,7.
Такая привычная для нас ягода на удивление достаточно редко появляется в рационе большинства людей, потому что в свежем виде она кислая. Однако есть множество способов её употребления.
Первое, что приходит в голову в этом случае – посыпать клюкву сахаром, приготовить из неё десерт или другое сладкое блюдо. Вот только все эти способы объединяет то, что добавленные углеводы снижают полезные свойства продукта.
Польза ягоды заключается в том, что она:
- является богатым источником биологически активных соединений, необходимых для здорового питания. В их число входят питательные компоненты, обладающие антиоксидантными свойствами. Как американские, так и европейские виды клюквы богаты полифенолами, такими как флавоноиды, фенольные кислоты, антоцианы;
- включает в себя марганец, кверцетин, витамины С и К. Аскорбиновая кислота необходима для протекания окислительно-восстановительных реакций, всасывания железа и синтеза некоторых гормонов;
- содержит клетчатку, которая не только способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но и ускоряет наступление чувства сытости;
- снижает риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у мужчин и женщин благодаря флавоноидам и фенольным кислотам.
Что можно приготовить из клюквы?
Конечно, эта ягода хорошо подходит для выпечки, приготовления печенья и других десертов. Но есть и другие способы её применения.
Соус из клюквы
Ингредиенты:
- свежая или замороженная клюква – 1 чашка;
- свежевыжатый апельсиновый сок — 1/2 стакана;
- нарезанный лук шалот — 1 ст.л.;
- рисовый уксус — 2 ст.л.;
- лимонный сок – 1 ст.л.;
- оливковое масло — 2 ст л.;
- мёд – 1 ст.л.;
- соль, свежемолотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- В блендере или кухонном комбайне смешать клюкву, апельсиновый сок, лук-шалот, уксус, мёд и сок лимона.
- Медленно влить масло до достижения желаемой консистенции.
- В миске среднего размера процедить пюре через сито, не оставив твёрдых частиц.
- Приправить по вкусу солью и перцем.
- Хранить накрытым в холодильнике до пяти дней.
Клюквенно-гранатовый напиток
Ингредиенты:
- клюква — 200 г;
- гранат – 1 шт.;
- вода минеральная газированная – 1 л;
- мёд — по вкусу.
Приготовление:
- Гранат очистить, убрать перепонки и плёнки.
- Клюкву хорошо промыть и вместе с гранатом положить в блендер.
- Измельчить до состояния пюре.
- Процедить через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Готовое пюре перелить по стаканам или в большой кувшин и долить минеральную воду.
Безалкогольный пунш из клюквы
Ингредиенты:
- свежая клюква — 2 стакана;
- кипяток — 1,5 л;
- свежезаваренный чёрный чай — 1 стакан;
- мёд – 1 ст.л.;
- гвоздика — 3 шт.
Приготовление:
- В небольшой ёмкости залить одним стаканом кипятка вымытую клюкву (часть оставить для украшения).
- Раздавить клюкву, слить сок.
- Добавить оставшуюся воду, чай и специи.
- Довести до кипения и снять с огня.
- Накрыть крышкой и дать настояться 15 мин.
- Подавать в стаканах из толстого стекла со свежими ягодами клюквы и мёдом.