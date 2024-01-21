Что приготовить из клюквы: рецепты с пошаговым приготовлением

Кислая ягода особенно важна в холода, и совсем не обязательно употреблять её в свежем виде.

© Чемпионат.com

«Фрукты и ягоды должны входить в повседневный рацион человека, но для этого вовсе не обязательно приобретать достаточно дорогие их виды. Те же голубику и свежую клубнику легко можно заменить более доступными вариантами, например клюквой».

КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) клюквы на 100 г: 28/0,5/0,2/3,7.

Такая привычная для нас ягода на удивление достаточно редко появляется в рационе большинства людей, потому что в свежем виде она кислая. Однако есть множество способов её употребления.

Первое, что приходит в голову в этом случае – посыпать клюкву сахаром, приготовить из неё десерт или другое сладкое блюдо. Вот только все эти способы объединяет то, что добавленные углеводы снижают полезные свойства продукта.

Польза ягоды заключается в том, что она:

является богатым источником биологически активных соединений, необходимых для здорового питания. В их число входят питательные компоненты, обладающие антиоксидантными свойствами. Как американские, так и европейские виды клюквы богаты полифенолами, такими как флавоноиды, фенольные кислоты, антоцианы;

включает в себя марганец, кверцетин, витамины С и К. Аскорбиновая кислота необходима для протекания окислительно-восстановительных реакций, всасывания железа и синтеза некоторых гормонов;

содержит клетчатку, которая не только способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но и ускоряет наступление чувства сытости;

снижает риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у мужчин и женщин благодаря флавоноидам и фенольным кислотам.

Что можно приготовить из клюквы?

Конечно, эта ягода хорошо подходит для выпечки, приготовления печенья и других десертов. Но есть и другие способы её применения.

Соус из клюквы

Ингредиенты: свежая или замороженная клюква – 1 чашка;

свежевыжатый апельсиновый сок — 1/2 стакана;

нарезанный лук шалот — 1 ст.л.;

рисовый уксус — 2 ст.л.;

лимонный сок – 1 ст.л.;

оливковое масло — 2 ст л.;

мёд – 1 ст.л.;

соль, свежемолотый перец – по вкусу.

Приготовление: В блендере или кухонном комбайне смешать клюкву, апельсиновый сок, лук-шалот, уксус, мёд и сок лимона. Медленно влить масло до достижения желаемой консистенции. В миске среднего размера процедить пюре через сито, не оставив твёрдых частиц. Приправить по вкусу солью и перцем. Хранить накрытым в холодильнике до пяти дней.

Клюквенно-гранатовый напиток

Ингредиенты:

клюква — 200 г;

гранат – 1 шт.;

вода минеральная газированная – 1 л;

мёд — по вкусу.

Приготовление: Гранат очистить, убрать перепонки и плёнки. Клюкву хорошо промыть и вместе с гранатом положить в блендер. Измельчить до состояния пюре. Процедить через сито, чтобы избавиться от косточек. Готовое пюре перелить по стаканам или в большой кувшин и долить минеральную воду.

Безалкогольный пунш из клюквы

Ингредиенты: свежая клюква — 2 стакана;

кипяток — 1,5 л;

свежезаваренный чёрный чай — 1 стакан;

мёд – 1 ст.л.;

гвоздика — 3 шт.