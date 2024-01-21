Диетолог: чем нож шире, тем он лучше режет

Как рассказала Парецкая, сейчас популярны два вида ножей — стальные и керамические. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но есть вещи, которые являются общими для каждого прибора.

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Во-первых, рукоятка у ножа должна быть удобной и не скользить в руке. Нож с широким клинком будет резать лучше, так как усилий для нарезки потребуется меньше. При этом нож не обязательно должен быть длинным, особенно если вы не разделываете большие куски мяса.

Важно следить, чтобы ножи были острыми, так как при использовании тупого ножа усилий прикладывать приходится больше. Чтобы ножи долго радовали остротой, хранить их лучше отдельно от других столовых приборов, а мыть только руками и затем насухо вытирать.

Керамические ножи

Парецкая объяснила, что такие ножи до двух лет могут оставаться острыми и не ржавеют. Плюс при их использовании на продуктах не остаётся металлического вкуса. В то же время они довольно хрупкие. Ими нельзя резать что-то замороженное или твёрдое. Кончик ножа обязательно отломится. А если уронить такой нож, он разобьётся.

Стоит такой нож недорого, но цены на заточку не порадуют.

Металлические ножи

Из высокоуглеродной стали. Кислоты из продуктов могут вступать в реакцию с металлом, а значит на продуктах может появиться металлический вкус. В остальном такие ножи прочные и долго сохраняют остроту;

Из нержавейки. Кажется, что эти ножи идеальные: они прочные, не ломаются, недорогие и не дают металлический привкус. Правда, точить их нужно часто, а значит лезвия истончаются и срок службы у них получается небольшим;

Из дамасской стали. Красивые, прочные и удобные, но могут ржаветь, поэтому хранить их нужно в масле;

С покрытием из полимера. К таким ножам не прилипают продукты, плюс у них красивый дизайн, но покрытие со временем стирается;

Итог: лучше иметь на кухне несколько разных ножей на все случаи жизни.