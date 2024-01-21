Онкологи назвали продукты, провоцирующие рост опухолей

Онкологические заболевания являются одной из самых частых причин смерти людей по всему миру.

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Об этом предупредили эксперты в сфере ведения здорового образа жизни, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой Medportal.

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При этом, специалисты отмечают, что на образование злокачественных опухолей может повлиять чрезмерное употребление ряда продуктов. Чтобы сохранить своё здоровье, эксперты рекомендуют россиянам свести их поедание к минимуму.

Трансжиры. Среди продуктов питания, которые содержат в себе этот компонент, онкологи выделяют маргарин, сливочное масло, майонез, рафинированное растительное масло, чипсы, попкорн, кондитерские изделия и различные соусы.

Согласно оценкам специалистов, продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать возникновению агрессивных форм рака. Их регулярное потребление может спровоцировать развитие в организме злокачественных процессов.

Сахар. Употребление продуктов с высоким содержанием глюкозы может запустить образование опухолей. Онкологи полагают, что избыточное употребление сахара может способствовать развитию рака груди, прямой кишки и мочевого пузыря.

Колбасные изделия. Пищевые продукты из мяса могут содержать вредные добавки, разнообразные химические соединения и избыточное количество соли, что может быть опасно для здоровья.

Считается, что употребление всего 50 граммов колбасы в день увеличивает риск заболевания раком на несколько процентов. Избыточное потребление красного мяса, такого как свинина, говядина и баранина, также небезопасно. Онкологии рекомендуют россиянам заменить эти продукты на мясо домашней птицы или на рыбу.

Ранние овощи и фрукты. Как оказалось, такие продукты могут содержать нитраты, которые являются веществами, ускоряющими рост растений и находящимися в почти всех удобрениях. Попав в организм, химикаты неизбежно проходят через печень.

Постоянное употребление овощей и фруктов с содержанием нитратов может привести к накоплению ядов в печени человека и возможно спровоцировать развитие рака печени, полагают специалисты.

Алкоголь. Присутствие вредных веществ в спиртных напитках наносит вред органам, таким как поджелудочная железа, печень, горло, глотка и пищевод, и может привести к возникновению рака. Употребление алкоголя с высокой частотой увеличивает вероятность заболевания раком данных органов на многие проценты.

Кроме этого, эксперт рекомендуют россиянам избегать поедания пищи, приготовленной на многократно использованном масле. Такая еда может содержать бензапирен — вещество, которое может привести к развитию рака. Этот вредный элемент оказывает отрицательное воздействие на печень и костный мозг.