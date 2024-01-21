Nutrients: апельсиновый сок сокращает потребление калорий

100%-й апельсиновый сок сокращает потребление калорий, потенциально помогая похудеть. Это показало исследование ученых из Столичного университета Торонто, опубликованное в журнале Nutrients.

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Фруктовые соки — это богатая питательными веществами альтернатива цельным фруктам, содержащая натуральный сахар, клетчатку, микроэлементы и биологически активные соединения. Однако из-за опасений по поводу ожирения их потребление значительно снизилось.

В новом исследовании приняли участие 34 человека в возрасте от 18 до 45 лет без ожирения. Их попросили выпить стакан апельсинового сока, воды или апельсинового напитка с сахарозой. 100%-й апельсиновый сок привел к уменьшению потребления энергии в день эксперимента примерно на 420 ккал. Кроме того, он повысил уровень сахара в крови меньше, чем напиток с сахарозой.