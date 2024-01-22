Ученые назвали неожиданную пользу корицы

Ученые выяснили неожиданные свойства корицы. Как оказалось, эту специю можно использовать в качестве профилактики болезни Альцгеймера. Все дело в том, что в этой специи содержатся коричный альдегид и эпикатехин.

© runews24.ru

Ученые выяснили, что эти вещества препятствуют образованию в клетках мозга «узлов», приводящих к болезни.

Также эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, который называют одной из главных причин болезни Альцгеймера.

Правда, ученые подчеркивают, что злоупотреблять корицей не следует, поскольку большинство исследований проводилось только на животных. Чрезмерное употребление корицы может привести к негативным последствиям из-за содержания кумарина.