Эксперты рассказали, какие фрукты нужно есть в январе

В холодное время года в магазинах и на рынках можно покупать апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты. Они будут актуальны минимум до марта.

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Апельсин богат витаминами группы В, А, С, калием, кальцием, магнием, цинком, железом, бета-каротином и фолиевой кислотой. Все это укрепляет защитные свойства организма, улучшает состояние крови, сердца и сосудов.

При выборе этого фрукта в магазине нужно обратить внимание на цвет кожуры, так как он зависит от сорта. У спелого цвет - от ярко-оранжевого до бледного с зеленоватым оттенком. Однако на нем не должно быть пятен.

Если плод тяжелый, то больше вероятности, что он поспел. Крупный и легкий апельсин зачастую сухой и невкусный.

Если дома вкус у апельсина кислый, то не стоит ждать, что он дозреет. Скорее всего, он был собран зеленым и не доспел. А вот слишком мягкие плоды, вероятно, уже перележали.

Хранить апельсины специалисты рекомендуют в отделении для фруктов в холодильнике. Там они сберегут свою свежесть в течение двух недель, а в основном отделении - до двух месяцев. При более низкой температуре (+1…+2 °С) они не испортятся до четырех месяцев. А в тепле при комнатной температуре зрелые плоды пролежат примерно неделю.

Перед едой апельсины нужно хорошо помыть горячей водой, можно с содой.