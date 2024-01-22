Врач объяснила влияние лапши быстрого приготовления на организм

Лапшу быстрого приготовления делают из муки и воды. Тесто варят на заводе и обрабатывают горячим паром. Затем продукт сушат в кипящем растительном масле и придают форму брикетов.

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В разговоре с Тульской службой новостей диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова уточнила, что частое употребление лапши быстрого приготовления ведет к увеличению углеводов, но снижению белка. Из-за этого уменьшается мышечная и растет жировая масса тела.

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