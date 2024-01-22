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Для тех, кто любит поострее! Готовим аджику за 10 минут

Аджика очень популярна на юге. Эта острая приправа в виде пастообразной массы попала к нам на стол благодаря национальной абхазской и грузинской кухне. Сложно ли приготовить аджику самостоятельно? Вовсе нет!

Для тех, кто любит поострее: готовим аджику за 10 минут
© Eva.ru

Ингредиенты:

Помидоры — 500 г.

Грецкие орехи — 400 г.

Красный болгарский перец — 200 г.

Чеснок — 3 головки

Жгучий перец — 2–3 шт.

Кинза или петрушка — 1 пучок

Подсолнечное масло — 4 ст.л.

Уксус 9% — 2 ст.л.

Соль — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Болгарский перец очистить от семян, зелень вымыть и обсушить. У помидоров вырезать плодоножки.

Помидоры, перец, чеснок, орехи и зелень измельчить в блендере или дважды пропустить через мясорубку.

В готовую массу добавить подсолнечное масло, уксус и соль перемешать. Оставить на ночь.

Еда