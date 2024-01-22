Для тех, кто любит поострее! Готовим аджику за 10 минут
Аджика очень популярна на юге. Эта острая приправа в виде пастообразной массы попала к нам на стол благодаря национальной абхазской и грузинской кухне. Сложно ли приготовить аджику самостоятельно? Вовсе нет!
Ингредиенты:
Помидоры — 500 г.
Грецкие орехи — 400 г.
Красный болгарский перец — 200 г.
Чеснок — 3 головки
Жгучий перец — 2–3 шт.
Кинза или петрушка — 1 пучок
Подсолнечное масло — 4 ст.л.
Уксус 9% — 2 ст.л.
Соль — 1 ст. л.
Процесс приготовления:
Болгарский перец очистить от семян, зелень вымыть и обсушить. У помидоров вырезать плодоножки.
Помидоры, перец, чеснок, орехи и зелень измельчить в блендере или дважды пропустить через мясорубку.
В готовую массу добавить подсолнечное масло, уксус и соль перемешать. Оставить на ночь.