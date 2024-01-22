Как есть апельсины, чтобы они пошли на пользу: мнение врача

Важно не только что вы едите, но и как. Даже свежевыжатые соки, например, менее полезны, чем цельные фрукты. Но и у фруктов есть свои хитрости и секреты. Например, как есть апельсины, чтобы они принесли вам максимум пользы, рассказала диетолог Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24».