Квашеная капуста: рецепт красоты, стройности и здоровья

В последнее время все буквально помешались на суперфудах и стремятся есть их почаще. Однако же, кроме ягод годжи, семян чиа или еще чего экзотического, есть и знакомые с детства продукты, которые смело могут претендовать на гордое звание «супер-еды». Например, квашеная капуста. И вот почему.

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«Недавнее исследование, проведенное корейскими учеными, показало, что регулярное включение в свой рацион квашеной капусты позволяет быстро сбросить вес и остаться потом в желанных параметрах. Терять килограммы и сантиметры таким образом не так чтобы сложно — но есть квашеную капусту нужно регулярно», — рассказывает нутрициолог Елена Кудрина.

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Квашеная капуста — отличный пробиотик

Коротко говоря, пробиотики — это микроорганизмы, которые улучшают состояние микрофлоры кишечника. Эти бактерии можно обнаружить в любой ферментированной еде — например, в натуральных йогуртах и кефире, а также в квашеной капусте.

«В 100 граммах квашеной капусты содержится всего 27 ккал, зато клетчатки — впечатляющие два грамма. Это диетический низкокалорийный продукт, который можно есть практически без ограничений в любом возрасте», — подчеркивает Елена.

Укрепляет иммунитет

В этом ферментированном продукте содержится и большое количество витаминов и минералов — а значит, особенно полезна квашеная капуста зимой, когда иммунитет нуждается в поддержке и «подпитке». Капуста особенно богата калием, марганцем и фолиевой кислотой.

А еще в ней большое количество витамина А и витамина С, который прямо-таки показан всем в сезон простуд и гриппа.

Важно — ешьте продукт натуральной ферментации

Для того чтобы похудеть, оздоровиться и побороть признаки старения, нужно употреблять в пищу именно квашеную капусту, а не просто залитый рассолом или уксусом салат, хотя и от него будет несомненная польза для организма.

«На квашение капусты способом естественной ферментации уходит несколько дней, при этом не используется уксус. Молочная кислота, которая образуется в процессе заквашивания, очень полезна для всех — но особенно тем, кому необходимо контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Сюда относятся люди с диабетом обоих типов и в преддиабетном состоянии, те, у кого диагностирована инсулинорезистентность», — напоминает нутрициолог Кудрина.