Эндокринолог рассказала о пользе кимчи для кишечника

Эндокринолог Комиссарова рассказала о пользе кимчи для кишечника
Эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова рассказала о пользе популярного корейского блюда для здоровья, но предупредила и о рисках его употребления.
Корейское блюдо кимчи – остро приправленные квашеные овощи, чаще всего пекинская капуста, – способствует здоровью кишечника и всего организма в целом, пояснила Комиссарова.
Кроме того, к категории продуктов, оздоравливающих пищеварение, она причислила сыр, соевый соус и огурцы, а также кефир. Она отметила, что ферментированные продукты способствуют размножению полезных бактерий в организме, а также оказывают положительное влияние на здоровье кишечника. Помимо этого, они содержат клетчатку, которая необходима для здоровья организма.
Однако Комиссарова предупредила, что чрезмерное употребление кимчи и других ферментированных продуктов может привести к дискомфорту и вздутию, поэтому вводить их в рацион надо небольшими порциями и постепенно, ее рекомендации передает Life.ru.