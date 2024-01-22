Эндокринолог рассказала о пользе кимчи для кишечника

Эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова рассказала о пользе популярного корейского блюда для здоровья, но предупредила и о рисках его употребления.

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Корейское блюдо кимчи – остро приправленные квашеные овощи, чаще всего пекинская капуста, – способствует здоровью кишечника и всего организма в целом, пояснила Комиссарова.

Кроме того, к категории продуктов, оздоравливающих пищеварение, она причислила сыр, соевый соус и огурцы, а также кефир. Она отметила, что ферментированные продукты способствуют размножению полезных бактерий в организме, а также оказывают положительное влияние на здоровье кишечника. Помимо этого, они содержат клетчатку, которая необходима для здоровья организма.