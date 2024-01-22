Эксперты рассказали, когда и чем нужно ужинать
Эксперты рассказали, какое время лучше всего подходит для ужина и какие продукты будут более предпочтительны для последнего приема пищи.
Нутрициолог Анастасия Костина считает, что в вопросе времени ужина каждый должен ориентироваться на собственные ощущения.
— Если вы поужинали перед сном, а потом спите как младенец, нет изжоги и ночных кошмаров — то незачем менять удобное вам время. Будет хуже, если поужинать за три часа до сна, а потом с трудом засыпать из-за голода и урчания в животе, — объяснила она в комментарии NewsNN.
Диетолог Ксения Тимашова отметила, что правильный ужин должен включать легкоусвояемый белок, клетчатку и полезные жиры. Она посоветовала не отказываться от ужина, даже если человек хочет сбросить лишние килограммы. А вот пить чай со сладостями после ужина не стоит. Лишний сахар, трансжиры, концертанты из сладостей просто отложатся в теле, потому что в вечернее время человек расходует мало калорий.
Диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьева поделилась советами, как сделать завтраки вкусными и полезными.