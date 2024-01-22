Эксперты рассказали, когда и чем нужно ужинать

— Если вы поужинали перед сном, а потом спите как младенец, нет изжоги и ночных кошмаров — то незачем менять удобное вам время. Будет хуже, если поужинать за три часа до сна, а потом с трудом засыпать из-за голода и урчания в животе, — объяснила она в комментарии NewsNN.