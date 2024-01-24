В Роспотребнадзоре рассказали, чем отличаются органические продукты от обычных

Ученые уверены, что 70 % вредных веществ, попадающих в организм из внешней среды, поступают вместе с едой. Чтобы бережнее относиться к своему здоровью, можно начать употреблять продукты с пометкой "био", "органический", "экологический". В них не используют консерванты и производят на земле, которая не получала химикаты минимум 5 лет.