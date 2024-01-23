Идеальный завтрак для сохранения энергии на весь день

Есть ли такой завтрак, который поможет сохранить бодрость на весь день? Этим вопросом задались британские ученые и выяснили, что именно надо съедать утром для поддержания энергии днем.

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Британские ученые провели необычный эксперимент во время которого намеревались выяснить, что нужно съедать на завтрак людям для поддержания работоспособности на протяжении всего дня. В исследовании приняли участие 32 человека, которых разделили на 4 группы.

Первая группа пила по утрам кофе и их уровень энергии возрастал примерно на три часа. Эта группа наиболее продуктивно работала с 9:00 до 12:00. Но уже к 13:00 испытуемые из данной группы чувствовали себя менее бодрыми.

Вторая группа употребляла на завтрак продукты с высоким содержанием сахара. Эти люди были бодрыми в течение часа после приема пищи. Их следующий скачок энергии наступал лишь к 16–17 часам.

Третья группа пропускала завтрак, что оказалось плохой затеей. Эксперимент показал, что эта группа испытуемых начинала чувствовать усталость с самого утра и длилось это практически в течение всего дня.