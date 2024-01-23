Диетолог рассказала о снижающих стресс свойствах корицы

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как заваривать корицу, чтобы она помогала снимать стресс.

© Vse42.ru

Белоусова пояснила, что в корице содержатся эфирные масла, которые способствуют успокоению, кроме того, ее запах, который ассоциируется у многих с выпечкой или магазином кондитерских изделий, помогает обрести душевное равновесие.

Для того, чтобы получить максимальную пользу от этой пряности, диетолог посоветовала заваривать ее в теплой воде – либо не доведенной до кипения, либо слегка остывшей. Также она посоветовала добавлять в напиток и другие специи, например, цедру, имбирь, ваниль и гвоздику, чтобы усилить успокаивающий эффект.