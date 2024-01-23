Диетолог рассказала о снижающих стресс свойствах корицы

Диетолог Белоусова рассказала о снижающих стресс свойствах корицы
Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как заваривать корицу, чтобы она помогала снимать стресс.
Белоусова пояснила, что в корице содержатся эфирные масла, которые способствуют успокоению, кроме того, ее запах, который ассоциируется у многих с выпечкой или магазином кондитерских изделий, помогает обрести душевное равновесие.
Для того, чтобы получить максимальную пользу от этой пряности, диетолог посоветовала заваривать ее в теплой воде – либо не доведенной до кипения, либо слегка остывшей. Также она посоветовала добавлять в напиток и другие специи, например, цедру, имбирь, ваниль и гвоздику, чтобы усилить успокаивающий эффект.
Врач предостерегла от чрезмерного употребления корицы людей с заболеваниями сердца и сосудов, так как она повышает сосудистый тонус, вследствие чего может появиться тахикардия или нарушение сердечного ритма. Людям с нестабильным давлением она посоветовала начинать с напитка, который очень хорошо разведен. Рекомендации Белоусовой передает радио Sputnik.