Врачи назвали три продукта, которые опасны для сосудов
Эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые вреднее белого хлеба. Врач включила выпечку, джемы и йогурты в список вредных продуктов. По словам эндокринолога Зухры Павловой, белый хлеб в больших количествах действительно вредит организму, однако это не значит, что от него нужно полностью отказаться. В умеренных количествах белый хлеб может быть даже полезен, подчеркнула специалист.
«Зато от сладких магазинных джемов, выпечки и йогуртов с наполнителем лучше действительно отказаться», — добавила Павлова.
Что касается хлеба, Павлова рекомендовала включить в рацион цельнозерновой продукт, а также обычный черный хлеб, избегая продукта, приготовленного на дрожжах.
Понравилась новость? Добавьте в избранное Дзен Новости, присоединяйтесь к нашим сообществам Вконтакте и Одноклассники и нашему Telegram-каналу.
Ранее «Рамблер» писал о том, какой фрукт необходимо есть зимой для поддержания здоровья.