Врачи назвали три продукта, которые опасны для сосудов

Эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые вреднее белого хлеба. Врач включила выпечку, джемы и йогурты в список вредных продуктов. По словам эндокринолога Зухры Павловой, белый хлеб в больших количествах действительно вредит организму, однако это не значит, что от него нужно полностью отказаться. В умеренных количествах белый хлеб может быть даже полезен, подчеркнула специалист.