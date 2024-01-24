Врач рассказал, кому не стоит есть мороженое

Белоусов сказал изданию РИАМО, что ЗОЖ и мороженое не сочетаются, как раз из-за большого количества сахара и насыщенных жиров в десерте.

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Мороженое на основе коровьего молока лучше исключить из рациона людям с ожирением и сахарным диабетом. Также от него нужно отказаться людям с непереносимостью молочного жира — лактозы. В целом после 50 лет молоко не очень хорошо усваивается организмом.

Гипертоникам врачи советуют ограничивать количество животных жиров, поэтому мороженое на основе молока и сливок им тоже лучше не есть, добавил Белоусов.

Можно ли мороженое детям

Врач-педиатр клиники «Медицина» Марьям Сайфулина посоветовала детям до 2 лет мороженое вообще не давать. Это касается в целом всех продуктов с сахаром. И даже если видите на мороженом надпись «без сахара», не ведитесь. Некоторые производители вместо него используют подсластители — сахарный сироп, патоку, мёд или фруктозу.