Врач рассказал, кому не стоит есть мороженое
Белоусов сказал изданию РИАМО, что ЗОЖ и мороженое не сочетаются, как раз из-за большого количества сахара и насыщенных жиров в десерте.
Мороженое на основе коровьего молока лучше исключить из рациона людям с ожирением и сахарным диабетом. Также от него нужно отказаться людям с непереносимостью молочного жира — лактозы. В целом после 50 лет молоко не очень хорошо усваивается организмом.
Гипертоникам врачи советуют ограничивать количество животных жиров, поэтому мороженое на основе молока и сливок им тоже лучше не есть, добавил Белоусов.
Можно ли мороженое детям
Врач-педиатр клиники «Медицина» Марьям Сайфулина посоветовала детям до 2 лет мороженое вообще не давать. Это касается в целом всех продуктов с сахаром. И даже если видите на мороженом надпись «без сахара», не ведитесь. Некоторые производители вместо него используют подсластители — сахарный сироп, патоку, мёд или фруктозу.
Также не стоит верить в лечебный эффект мороженого при больном горле. Популярный лайфхак, которым корыстно любят пользоваться некоторые дети, совсем неэффективен, уверена эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Холодный десерт на время может снять боль, но потом могут появиться проблемы куда серьёзнее.