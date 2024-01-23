Врач назвала 5 продуктов, которые помогут справиться со стрессом

Врач-рефлексотерапевт и специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» София Стебницкая назвала РИАМО 5 продуктов, которые помогут справиться со стрессом и поднять тонус. Это имбирь, красный чай, гранат, грибы Рейши и бульон.

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Специалист советует добавлять тонкие ломтики имбиря в чай или использовать его в приготовлении блюд.

Красный чай является хорошим антидепрессантом и помогает снять раздражительность и напряжение.

Горячий приготовленный бульон с имбирем и зеленью помогает согреться в холодные дни и восстановить силы.

Гранат является источником витаминов и антиоксидантов, его семена добавляют в блюда для яркого вкуса и поднятия настроения.

Грибы Рейши помогают организму адаптироваться к стрессу и укрепляют иммунитет, их можно принимать в виде чая или добавлять порошок грибов в напитки.

«Эти продукты широко используются в Китае, что подчеркивает их эффективность и популярность», — подытожила эксперт.