Диетолог перечислила топ-5 самых полезных растительных масел

Диетолог Полина Журавлева рассказала о пользе растительных масел и выделила самые полезные.

© Вечерняя Москва

— Среди самых полезных я бы выделила льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое, — подчеркнула она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Журавлева уточнила, что льняное масло содержит в себе важнейшие омега-3, 6 и 9 жирные кислоты, а также линолевую, линоленовую, олеиновую и стеариновую кислоты, которые необходимы организму. Кроме того, такое масло помогает избавиться от лишних килограммов, а также поддержать организм при интенсивных нагрузках.

Врач посоветовала чаще добавлять в пищу рапсовое масло. В нем содержатся витамины Е, A, B, D, а также кальций, магний и фосфор. Тыквенное масло, по словам эксперта, необходимо для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы.

Также не стоит забывать о кунжутном масле. Оно идеально подходит для тех, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему, благоприятно влияет на центральную нервную систему из-за содержания аминокислот.

Журавлева добавила, что оливковое масло помогает улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также имеет омолаживающий эффект. Это масло является самым популярным в мире и обладает высокой усвояемостью.