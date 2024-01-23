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Пышные и полезные оладьи с брокколи

Когда привычные оладьи надоели, можно немного поэкспериментировать.

Пышные и полезные оладьи с брокколи: рецепт
© Unsplash

К примеру, приготовить домочадцам вкусное и полезное блюдо, которое отлично подойдет и для завтрака, и для полдника.

Ингредиенты:

  • брокколи — 100 гр.
  • кефир — 200 мл.
  • мука — 100 гр.
  • сода — 0.5 ч/л
  • соль — щепотка (по желанию)
  • растительное масло — 1 ст/л.

Процесс приготовления:

  1. Брокколи предварительно отварить до мягкости. Остудить и помять вилкой в пюре.
  2. Добавить кефир, важно, чтобы он был теплый или комнатной температуры. Перемешать.
  3. Просеять муку и соду, тщательно перемешать, по желанию подсолить. В конце влить ложку растительного масла.
  4. Жарить на сковороде без масла, на слабом огне под крышкой.
Еда