Пышные и полезные оладьи с брокколи: рецепт

Пышные и полезные оладьи с брокколи
Когда привычные оладьи надоели, можно немного поэкспериментировать.
К примеру, приготовить домочадцам вкусное и полезное блюдо, которое отлично подойдет и для завтрака, и для полдника.
Ингредиенты:
- брокколи — 100 гр.
- кефир — 200 мл.
- мука — 100 гр.
- сода — 0.5 ч/л
- соль — щепотка (по желанию)
- растительное масло — 1 ст/л.
Процесс приготовления:
- Брокколи предварительно отварить до мягкости. Остудить и помять вилкой в пюре.
- Добавить кефир, важно, чтобы он был теплый или комнатной температуры. Перемешать.
- Просеять муку и соду, тщательно перемешать, по желанию подсолить. В конце влить ложку растительного масла.
- Жарить на сковороде без масла, на слабом огне под крышкой.