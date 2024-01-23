Золотое молоко: как приготовить целебный напиток из Индии

Золотое молоко — это полезный, целебный и противовоспалительный напиток. Все, что вам нужно сделать, — это вскипятить на плите смесь куркумы, молока, кленового сиропа, корицы и щепотки черного перца. К тому же, он восхитителен на вкус!

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«Впервые я узнала о золотом молоке во время своего путешествия по Индии и не могла поверить, насколько простым и в то же время целебным является этот напиток», — рассказывает Наталья Ефанова, специалист по аюрведе.

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Почему золотое молоко полезно

Куркумин, активный компонент куркумы, веками использовался в аюрведической медицине благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам. Корица и имбирь, которые тоже входят в состав напитка, известны тем же.

«Антиоксиданты — это соединения, которые борются с повреждением клеток, защищая организм от окислительного стресса. Они необходимы для функционирования клеток, и исследования регулярно показывают, что диеты, богатые антиоксидантами, могут помочь снизить риск инфекций и заболеваний», — рассказывает Наталья.

Противовоспалительные свойства золотого молока помогают уменьшить боль в суставах при остеоартрите и ревматоидном артрите.

Золотое молоко может быть полезно и для когнитивных способностей. Куркумин повышает уровень нейротрофического фактора мозга — это соединение, которое помогает формировать новые нейронные связи и способствует росту клеток мозга.

А еще куркумин может улучшать настроение и уменьшать симптомы депрессии, а имбирь и корица могут помочь снизить уровень сахара в крови.

В Индии золотое молоко часто используется в качестве домашнего средства от простуды. На самом деле желтый напиток известен своими иммуноукрепляющими свойствами, способностью бороться с расстройствами пищеварения и укреплять кости. Как коровье, так и обогащенное растительное молоко обычно богато кальцием и витамином D — двумя питательными веществами, необходимыми для построения и поддержания здоровья крепких костей.

«Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм начинает забирать кальций из костей, чтобы поддерживать нормальный уровень кальция в крови. А если женщина еще и вынашивает ребенка, то она точно в группе риска. Со временем это делает кости слабыми и хрупкими, повышая риск развития заболеваний костей, таких как остеопения и остеопороз», — предупреждает Наталья.

Наконец, согревающее золотое молоко успокаивает и расслабляет перед сном, подобно ромашковому чаю, так что вы сможете заснуть особенно крепко.

Ингредиенты золотого молока

Молоко: многие берут кокосовое, так как его жирность способствует усвоению целебных соединений куркумы. Можете использовать свои любимые молочные или безмолочные варианты, такие как миндальное молоко, кешью или овсяное. Куркума: у большинства людей она легко находится в ящике или шкафу для специй. Специи: хорошо добавить по щепотке корицы и черного перца (чтобы активировать куркумин). Также можно добавить молотый имбирь или кардамон для придания дополнительного пикантного вкуса. Подсластитель: обычно кленовый сироп или мед.

«Полезный совет: если вы используете ореховое молоко, попробуйте добавить в него кокосовое масло. Это поможет придать золотому молоку дополнительную жирность, чтобы впитать соединения куркумы. Кроме того, оно поможет сделать ваш напиток более пенистым», — рекомендует Наталья.

Как приготовить золотое молоко