Диетолог спрогнозировал, какие продукты будут есть люди в будущем

Инновационные продукты, разработанные с использованием передовых пищевых технологий, уже начинают появляться на рынке, выходя за пределы лабораторий.

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Однако вопрос о том, предоставят ли эти технологии реальные возможности для системных изменений в сфере питания, остается открытым. Профессионал в области диетологии и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов подчеркнул изданию Pravda.Ru, что успех инноваций зависит от нескольких факторов, включая результаты исследований, ценовую политику и спрос потребителей.

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Сегодня мы можем легко представить себе будущее, где наши обеды состоят из продуктов, созданных на 3D-принтере и сбалансированных по питательным веществам, а растительное молоко становится стандартом. Однако более трех миллиардов людей по всему миру по-прежнему не могут позволить себе полноценное и сбалансированное питание. Эксперты также обращают внимание на негативное воздействие современных методов производства продуктов на климат и окружающую среду.

В настоящее время разрабатываются биотехнологические и биоинженерные решения для устранения этих проблем. Они включают в себя создание растений, клеток млекопитающих и микроорганизмов, которые могут производить продукты питания устойчивым и экологически безопасным способом, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Кабанов отмечает, что более совершенные технологии, такие как редактирование генома и клеточное земледелие, могут способствовать производству более здоровых и устойчивых продуктов с меньшим воздействием на окружающую среду. Однако скептицизм по отношению к инновационным продуктам все еще существует из-за неопределенности вокруг использования современных технологий.

Кабанов подчеркивает, что продукты животного происхождения сегодня являются основным источником проблем в сельском хозяйстве и производстве пищи, воздействуя на землепользование, водопользование, биоразнообразие и выбросы парниковых газов. Поэтом современное животноводство, построенное на исчерпании ресурсов планеты, стоит перед необходимостью изменений.