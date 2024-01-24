Диетолог дала советы, как приготовить вкусный пирог

Для получения вкусного пирога важно правильно выбирать исходные ингредиенты, например, использовать муку с низким содержанием глютена. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

© Вечерняя Москва

— Выбор начальных ингредиентов играет ключевую роль в формировании выпечки и ее вкусовых характеристик, — отметила она в комментарии РИАМО.

Эксперт объяснила, что выбор муки может иметь влияние на текстуру пирога. Для более нежного и мягкого пирога рекомендуется использовать муку с низким содержанием глютена, такую как мягкая пшеничная мука или мука для выпечки. Сахар стоит добавлять по рецепту для достижения нужного вкуса.

Также имеет значение выбор масла. Обычно используется сливочное масло для более насыщенного вкуса, однако можно использовать также нейтральные масла, такие как растительное или кукурузное.

Не стоит готовить пирог без яиц. Этот продукт добавляет вкус и улучшает структуру пирога. В тесто также стоит положить разрыхлитель или соду, это поможет ему подняться.