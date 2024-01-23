На полках магазинов в Приамурье появится уникальный корнеплод из Китая

Сотрудники территориального представительства Россельхознадзора проверили поступивший на территорию страны груз - нарушений не обнаружено. Общий вес пробной экспортируемой в Россию партии составил почти 280 килограммов.

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Необычная плодоовощная продукция поступила через пункт пропуска Кани-Курган, необходимые разрешающие реализацию на территории России сертификаты выданы, подчеркнули в пресс-службе управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия).

Ямс - корнеплод, имеющий форму цилиндра. Его клубни могут вырастать до 2,5 метров в длину, а вес таких гигантов достигает 70 килограммов. По внешнему виду ямс отдаленно напоминает картофель, а на вкус он сладко-соленый. Продукт богат сахаром и белками, содержит много витаминов и минеральных веществ.

В сыром виде ямс не употребляют. Овощ обязательно должен быть подвержен термической обработке. Экзотические клубни можно жарить, варить, тушить, а тщательно подсушенные кусочки измельчать в муку.

Специалисты Россельхознадзора Приамурья подчеркивают, что ввоз поступающей из КНР в регион плодов и овощей стабильный, а ассортимент продукции регулярно расширяется.