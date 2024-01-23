Статистика: россияне стали реже покупать водку

По данным Росалкогольтабакрегулирования, в прошлом году россияне купили 2,3 млрд литров алкоголя без учета пива и сидра, сообщает"Комсомольская правда".

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Это рекорд за все время наблюдений, в сравнении с 2022 годом интерес к алкогольной продукции вырос на 4,1%. При этом сильнее всего выросли цифры по слабоалкогольной продукции, а также всевозможным «благородным» крепким напиткам вроде виски и рома.

Среди других алкогольных напитков, водка стала менее популярной и ее продажи сократились.

После того, как западные бренды крепкого алкоголя покинули российский рынок, в стране стали активно производить свой коньяк, виски, джин и другие алкогольные напитки. Импортные товары также продаются, но их цены и объемы сильно уменьшились.

Вместе с этим на полках магазинов появились аналогичные продукты из других стран, таких как Узбекистан, и спрос на них высокий.