Назван напиток, который помогает людям с диабетом и высоким уровнем холестерина

Салеп, национальный турецкий напиток из порошка на основе высушенных клубней различных видов орхидей, полезен при диабете и повышенном холестерине. Об этом пишет Sabah.

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Целительные свойства напитку придают особые волокна глюкоманнан. Отмечается, что в напитке много углеводов, поэтому он считается высококалорийным продуктом — в одной чашке салепа с полуобезжиренным молоком содержится 100 ккал. Издание говорит, что самой полезной разновидностью напитка является салеп без сахара.

Глюкоманнан поглощает воду и увеличивается в 80-100 раз, благодаря чему сытость наступает быстрее, а баланс сахара в крови стабилизируется. Последнему также способствует содержание в салепе корицы. Более того, эта специя притупляет аппетит.

Глюкоманнан связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и помогает снизить уровень липидов в крови — это очень полезно для людей с повышенным холестерином.

Также глюкоманнан способствует очищению кишечника, предотвращению запоров и обладает спазмолитическим эффектом, спасая от кишечных газов и вздутия.

А приятным бонусов в составе салепа стал витамин А, который благотворно влияет на зрение человека.