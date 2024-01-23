Этот продукт укрепляет иммунитет и полезен для здоровья мышц.

«Магазины здорового питания предлагают большой выбор экзотических фруктов. К ним относятся и цитрусовые, которые привлекают не только ароматом и вкусом, но и высокой пищевой ценностью, полезными свойствами, обилием питательных и биологически активных веществ. И одним из таких продуктов является помело. Чем он полезен, разберём в этой статье», — рассказала нутрициолог Алена Денисова.

Что такое помело?

Помело — родственник грейпфрута. Это самый крупный плод среди цитрусовых. Он достаточно сочный и отличается низким содержанием кислоты. Существует несколько сортов фрукта, и даже есть плод розового цвета сорта Тонг Ди, сочетающий в себе вкус грейпфрута с нотками лайма и жасмина.

Помело созревает с декабря по март. Активно выращивается в Китае, Японии, Индии, Индонезии, Израиле, в американской Калифорнии и странах Карибского бассейна.

КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) помело на 100 г: 38/0,76/0,04/8,62.

Чем полезно помело

Помело относится к цитрусовым, употребление которых оказывает массу полезных свойств для организма. Однако состав, содержание питательных и биологически активных веществ отличаются в зависимости от сорта.

Среди общих положительных эффектов можно выделить следующие;

содержит витамин C. Человеческий организм неспособен синтезировать его самостоятельно, поэтому этот витамин необходимо получать с продуктами. Аскорбиновая кислота играет ключевую роль в функционировании иммунной системы и синтезе коллагена, строительного материала всех соединительных тканей.

Кроме этого, витамин C принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, необходим для синтеза белков, в том числе в стенках кровеносных сосудов. Отличными его источниками являются цитрусовые, в том числе помело, тёмно-листовая зелень, брокколи, цветная капуста, зелёный и красный перец, клубника, помидоры и картофель;

обеспечивает рост мышечной массы. Люди, употребляющие достаточное количество витамина C, содержащегося в цитрусовых, ягодах и овощах, имеют лучшую массу скелетных мышц.

Будучи антиоксидантом, витамин С помогает защитить мышечную ткань от разрушительной силы свободных радикалов (вредных веществ). Это особенно важно для пожилых людей, поскольку они склонны терять выносливость и силу, что способствует слабости и снижению качества жизни;

снижает риск ожирения. Достаточное потребление фруктов и овощей способно защитить от генетической предрасположенности к ожирению. Среди продуктов, подавляющих гены, которые повышают риски набора избыточного веса, — цитрусовые, ягоды и зелёные листовые овощи;

содержит биофлавоноиды. Биологически активные вещества действуют как антиоксиданты и помогают предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца, неврологические расстройства и заболевания пищеварительной системы. Они содержатся в цитрусовых, ягодах, винограде и зелёном чае.

К флавоноидам относятся:

рутин — предотвращает образование синяков и отёков, а также укрепляет кровеносные капилляры, перспективен в профилактике и лечении венозных заболеваний ног. Способен блокировать выработку гистамина — вещества, ответственного за аллергические реакции в организме;

нарингенин — блокирует повреждение ДНК в клетках и выработку глюкозы печенью, помогая регулировать уровень сахара в крови. Кроме этого, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами;

гесперидин — способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает закупорку артерий, улучшает проводимость и эластичность сосудов, способствуя снижению повышенного артериального давления.

Как хранить помело

Для хранения помело и других цитрусовых не подходит алюминиевая фольга: это может привести к тому, что они приобретут металлический привкус. Поэтому предпочтение лучше отдавать пластиковым упаковкам.

Неочищенное помело хранится в холодильнике в течение 10-14 дней. Если вы хотите сохранить свежесть и аромат на более длительный срок, можно заморозить его. Для этого нужно нарезать фрукт на кусочки и уложить их в пакеты для заморозки.

Как чистить помело Отрежьте «верхушку» одного конца помело. Сделайте вертикальные надрезы вниз по сторонам помело. Отделите мякоть от кожуры, начиная с края и двигаясь к центру.

Противопоказания

Помело необходимо исключить из рациона людям, страдающим аллергией на цитрусовые, серьёзными почечными и печеночными заболеваниями. Также этот фрукт не следует употреблять при проблемах с желудком (гастрит, язвенная болезнь) и 12-перстной кишки.