Как правильно мыть овощи и фрукты. Самый надёжный способ

Учёный Селивёрстов порекомендовал не мыть овощи и фрукты средством для посуды. Его, как спасательный круг, используют, когда есть сомнения, что их реально отмыть обычной водой. Вредные бактерии действительно могут остаться на поверхности, но всё равно такое решение — далеко не лучшее. Также не стоит обрабатывать плоды полей уксусом, рассказал лаборант технопарка «SuperFood Технологии» Российского биотехнологического университета Николай Селивёрстов.

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Жидкость для мытья посуды и уксус могут впитаться в клубни и плоды и привести к неприятным последствиям для организма, предупредил специалист. Можно использовать только специальные средства для мытья овощей и фруктов.

Но обычно достаточно проточной воды. Правда, придётся постоять над мойкой какое-то время.

Начинать нужно со своих рук. До и после готовки нужно мыть их с мылом в тёплой воде. Уделите этому процессу не меньше 20 секунд.

Как правильно мыть овощи и фрукты

Мойте их в два этапа, предварительно замочив. Так грязь осядет, и будет больше шансов лучше помыть кожуру. Держите под проточной водой от 30 секунд до минуты. Параллельно натирая руками или овощной щёткой. Капусту и листовые салаты сначала очистите от верхних листьев и только потом мойте. Вымытые продукты промокните бумажным полотенцем.

Селивёрстов посоветовал мыть даже те овощи и фрукты, которые едят без кожуры. Благодаря водным процедурам грязь и бактерии не останутся на них при очистке или нарезке.