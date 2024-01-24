Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта

Дилетанту отличить настоящий сыр от подделки очень сложно, рассказали "РГ" эксперты, однако сделать это можно.

Так, натуральный сыр изготавливают только из коровьего, козьего, овечьего молока с добавлением всех необходимых ингредиентов: заквасочных культур молочнокислых микроорганизмов, уплотнителя - хлористого кальция, молокосвертывающего фермента, говорит представитель российской сыродельной компании Айна Абдеева. А вот сырный продукт, по ее словам, наполовину может состоять из растительных жиров.

Видео дня

Внешне натуральный сыр и сырный продукт могут быть очень похожи, отмечает эксперт. "Например, у них может быть одинаковый рисунок насыпного сыра (типа Российский) или пластового сыра (типа Голландский), тот же самый цвет за счет добавления натурального красителя аннато", - пояснила Абдеева.

Однако, подчеркнула она, те люди, которые любят сыр и часто его употребляют, могут ощутить подделку органолептически - на вкус, по запаху. Так, у сырных продуктов нет выраженного сливочного послевкусия, они пустоваты на вкус. А когда у сырного продукта подходит к концу срок годности, он приобретает прогорклость. Он раньше срока начинает горчить за счет того, что в его составе есть заменители молочного жира, которые быстрее окисляются.

Впрочем, существуют более точные и правильные методы определения натуральности сыров, которые применяют в аккредитованных лабораториях и, которые позволяют разложить жиры, входящие в состав сыра, обратила внимание эксперт.

На этикетке натурального сыра должны быть указаны все ингредиенты, а также страна происхождения, рассказала "РГ" руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова. Кроме этого, говорит она, в любом случае на сыр для подтверждения его качества и безопасности должны быть оформлены необходимые разрешительные документы: декларация о соответствии производителя продукции по установленным требованиям ТР ТС 033/2013, а также результаты лабораторных испытаний, которые подтверждают безопасность сыра с точки зрения микробиологии, содержания вредных веществ.

Также, по словам Курбатовой, у настоящего сыра всегда присутствует характерный молочный или кремовый аромат, в то время как подделка может пахнуть химически.

Эксперт по сыру Михаил Старшинин уточнил, что сверху настоящий сыр должен быть гладким и блестящим, без трещин или дефектов, текстура у него должна быть равномерная с маленькими дырочками или без них. Большое число дырок в сыре не обязательно говорит о его качестве, подчеркнул эксперт.