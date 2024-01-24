Врачи назвали самые популярные продукты с кофеином

Исследования показывают, что примерно 90% взрослых американцев каждый день получают кофеин в той или иной форме. Но иногда с этим нужно быть осторожным, поскольку большое количество этого вещества приводит к неприятным побочным эффектам: усиленному сердцебиению, головным болям, повышенному кровяному давлению, бессоннице, тремору мышц.

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Если вы в течение дня употребляете разные напитки, то, возможно, вы получаете больше кофеина, чем думаете. Кофеин можно найти в чае, кофе, газировке, шоколаде и даже в лекарствах.

Может скрываться это бодрящее вещество и под менее узнаваемыми названиями. К примеру, энергетики содержат такие добавки с кофеином, которые усиливают действие напитка. Это могут быть: картинин, холин, женьшень, глюкуронолактон, гуарана, иносол, кольский орех, яблочная кислота, мальтодекстрин, ниацин, пантотеновая кислота, таурин, теанин, тирозин и др.

Healthline

Также особенно опасным может быть кофеин в порошкообразной или жидкой форме. Одна чайная ложка порошкообразного кофеина равна 28 чашкам кофе. Это значительно превышает рекомендуемый уровень.