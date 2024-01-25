Роспотребнадзор озвучил список полезных корнеплодов. Так, в список попали редька, корень пастернака, корень петрушки, корень цикория и топинамбур.

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Как уточнили в ведомстве, редька отлично подходит для снижения веса, поскольку в ней содержится всего 30 ккал. Кроме того, корнеплод богат витамином С, антиоксидантами, минералами и витаминами, а сок редьки может снять заложенность носа и даже сбить температуру.

Топинамбур богат калием, поэтому полезен тем, у кого наблюдаются проблемы с сердцем. Кроме того, в нем много кальция и фтора, что делает корнеплод полезным для зубов.

Пастернак богат магнием, цинком, фосфором, фолиевой кислотой, клетчаткой и антиоксидантами, а корень петрушки может стать профилактикой мочекаменной болезни, а также применять в качестве слабительного.

Корень цикория также богат витамином С, В6, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, марганцем и калием.