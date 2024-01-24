Как обжарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным и нежным
В большинстве случаев мясо получается жёстким и сухим из-за двух распространённых ошибок. Чтобы приготовить куриное филе таким образом, чтобы оно осталось сочным и нежным, нужно избегать распространенных ошибок, которые могут привести к тому, что мясо станет сухим и жестким.
Первая ошибка — частое переворачивание курицы во время обжаривания. Это может привести к потере сока из мяса, поэтому необходимо осторожно переворачивать куски курицы и не держать их на сковороде слишком долго, чтобы избежать испарения жидкости.
Вторая ошибка — добавление соли в маринад. Чтобы размягчить мясо, лучше использовать только приправы, пряные травы, лимонный сок или уксус, но не соль. Это поможет сохранить сочность и нежность курицы.