Как обжарить куриное филе, чтобы оно получилось сочным и нежным

В большинстве случаев мясо получается жёстким и сухим из-за двух распространённых ошибок. Чтобы приготовить куриное филе таким образом, чтобы оно осталось сочным и нежным, нужно избегать распространенных ошибок, которые могут привести к тому, что мясо станет сухим и жестким.

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Первая ошибка — частое переворачивание курицы во время обжаривания. Это может привести к потере сока из мяса, поэтому необходимо осторожно переворачивать куски курицы и не держать их на сковороде слишком долго, чтобы избежать испарения жидкости.