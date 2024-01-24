$87.92-0.0595.83-0.06
Почта

Шоколадно-кофейное печенье — идеальный зимний десерт

Когда за окном зимние морозы особенно хочется побаловать себя и всю семью чем-нибудь вкусненьким. Шоколадно-кофейное печенье станет отличным десертом к ароматному чаю.

Шоколадно-кофейное печенье — идеальный зимний десерт
© Ева.ру

Ингредиенты:

  • Мука — 2 стакана
  • Сливочное масло — 200 г.
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Какао — ½ стакана
  • Кофе растворимый — 2 ст.л.
  • Соль — ¼ ч.л.

Как готовить:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Противень смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки.
  3. Смешайте размягченное масло с сахаром. Добавьте просеянную муку, какао, кофе и соль.
  4. Замесите тесто. Распределите тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатайте (не очень тонко).
  5. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  6. Достаньте тесто, вырежьте из теста будущее печенье (с помощью формочек или стакана).
  7. Выложите на противень с бумагой для выпечки и поставьте на 15–20 минут до готовности.
Еда