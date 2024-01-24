Шоколадно-кофейное печенье — идеальный зимний десерт
Когда за окном зимние морозы особенно хочется побаловать себя и всю семью чем-нибудь вкусненьким. Шоколадно-кофейное печенье станет отличным десертом к ароматному чаю.
Ингредиенты:
- Мука — 2 стакана
- Сливочное масло — 200 г.
- Сахар — 1,5 стакана
- Какао — ½ стакана
- Кофе растворимый — 2 ст.л.
- Соль — ¼ ч.л.
Как готовить:
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Противень смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки.
- Смешайте размягченное масло с сахаром. Добавьте просеянную муку, какао, кофе и соль.
- Замесите тесто. Распределите тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатайте (не очень тонко).
- Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Достаньте тесто, вырежьте из теста будущее печенье (с помощью формочек или стакана).
- Выложите на противень с бумагой для выпечки и поставьте на 15–20 минут до готовности.