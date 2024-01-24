Оскорбительное лакомство: кто придумал и назвал эскимо

Уже более ста лет десертом на палочке наслаждаются миллионы людей по всему миру. Однако мало кто вдавался в историю происхождения любимого сливочного лакомства. В честь Дня эскимо пора разобраться в тонкостях глазированного мороженого и в том, чем оно оскорбило коренных жителей арктического побережья Северной Америки.

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Официально День эскимо празднуется 24 января с 1922 года. Именно тогда производитель шоколада Рассел Стоувер и кондитер Кристиан Кент Нельсон получили патент на замороженный сливочный десерт в шоколаде. Вот только счастье бизнесменов длилось недолго. Спустя шесть лет документ был признан недействительным из-за широты патентной формулы. Несмотря на аннулирование официальной бумаги, сам праздник никуда не пропал.

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Как на самом деле появилось эскимо?

Существует легенда, что лакомство создал Кристиан Кент Нельсон, который в начале 1920-х владел кондитерской лавкой. Придумать десерт на палочке его побудил некий мальчик, метающийся между покупкой мороженого и шоколада. Впоследствии предприниматель разделил один из больших брикетов на небольшие кусочки, заморозил их, а затем облил растопленной плиткой.

Все бы ничего, но изначально всеми любимое эскимо придумали инуиты — коренные североамериканские жители арктического побережья. Они смешивали пюре из замороженных ягод с оленьим жиром, формировали из полученной консистенции шарики, после чего насаживали их на рыбью кость, обматывая лакомство лососевой кожей. Так, по сути, несколько столетий назад и появилось первое эскимо.

Со временем рецептура десерта поменялась. На место рыбьего хребта пришла деревянная палочка, а жир заменили сливки с добавлением разных сладостей, что поспособствовало явному улучшению текстуры и вкуса. В конце XIX века замороженный деликатес стал популярен в США, а к середине XX века уже распространился по всему миру.

Откуда возникло название?

Свое название эскимо получило благодаря инуитам или, как мы привыкли их называть, эскимосам, что в переводе означает «тот, кто ест сырое мясо». Терминологическая нестыковка произошла из-за соседнего народа — индейцов алконгинов.

Европейские колонизаторы установили с ними контакт раньше, поэтому племя решило отыграться на своих недругах. Самих инуитов (что в переводе означает просто «люди») оскорбляло, когда их именовали эскимосами. Однако долгое время они не могли ничего с этим поделать, так как термин успел закрепиться среди других народов.

В начале XX века Кристиан Нельсон, когда думал над тем, как презентовать общественности сливочные брикеты в шоколаде, в конечном счете стал продавать их под названием I-Scream Bar («батончик, заставляющий визжать»). Получив патент, он вместе с Расселом Стоувером переименовал десерт в Eskimo Pie («эскимосский пирог»).

Инуиты отчасти добились справедливости по отношению к себе лишь в 2020 году. Тогда в США было принято решение отказаться от старого названия, заменив его на Edy's Pie («пирог Эди»). Таким образом правительство хотело увековечить память Джозефа Эди — сооснователя одной из первых компаний по производству мороженого Dreyer's.

Кто привез эскимо в Советский Союз?