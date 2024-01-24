Нутрициолог перечислила привычные продукты-суперфуды

Привычные для большинства россиян квашеная капуста и жирная морская рыба являются настоящими суперфудами, то есть содержат большое количество витаминов, минералов и биологически активных веществ, рассказала в беседе с aif.ru нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, суперфуд отличается от просто полезных продуктов тем, что в его составе присутствуют молекулы, которые доставляют необходимые элементы внутрь клеток организма.

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Как объяснила специалист, суперфуды существовали всегда, лишь сам термин появился сравнительно недавно. Так, к этой категории можно отнести квашеную капусту за счет ее богатого химического состава, обилия витаминов, питательных элементов и полезных бактерий-пробиотиков. Этот продукт помогает нормализации работы ЖКТ.

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Также суперфудами являются морская рыба и рыбий жир, продолжила нутрициолог. Эти продукты содержат фосфор, йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамин D, олеиновую кислоту. Они улучшают состояние кожи, увеличивают мозговую активность и способствуют нормализации эмоционального состояния. Кроме того, регулярное употребление морской рыбы снижает риск сердечных заболеваний и благотворно влияет не нервную систему. При этом не стоит употреблять более 600 мг рыбьего жира в день, чтобы избежать проблем с пищеварением.

По словам Ивашкевич, мясо щуки также считается суперфудом благодаря своей способности поддерживать необходимый уровень инсулина, что делает этот продукт особенно полезным для больных диабетом. Также эта рыба богата быстро усваиваемым белком.

Еще одним суперфудом эксперт назвала полбу, или полудикую пшеницу в цельном или дробленом виде. Каша из нее является богатым источником клетчатки, антиоксидантов, минералов и витаминов, обгоняя по химическому составу другие крупы в несколько раз.

Врач подчеркнула, что в рацион необходимо включать цитрусовые, кизил, клюкву, фундук, гречку и зелень. При этом лучше отдавать предпочтение доступным продуктам, понятным и знакомым с детства.