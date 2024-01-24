Ученые определили вкус и цвет хорошего древнеримского вина
Ученые определили вкус и цвет хорошего древнеримского вина
Группа бельгийских археологов объяснила, какие факторы влияли на качество вина в Древнем Риме. Сравнительное исследование старинных и современных емкостей для производства напитка показало, что вкус напитка создавался за счет зауженного горлышка и заостренного тонкого дна глиняного сосуда, в котором настаивался напиток. Также решающую роль играла и плотность почвы.
Древние виноделы регулировали температуру и кислотность вина, закапывая сосуд в землю. В зависимости от глубины погружения в емкости образовывались химические соединения, придающие алкоголю разный привкус и аромат. Например, если сосуд полностью находился в почве, то напиток приобретал слегка пряный вкус с ароматом хлеба и грецких орехов.
Путем анализа разных археологических находок, ученые выяснили, что в римляне, чьи винодельни охватывали все Средиземноморье и большую часть Европы и Азии, особенно ценили белое сладкое вино золотистого цвета. Жители полагали, что оно полезно для здоровья.
Аналогом древнеримских емкостей служат грузинские квеври, существующие по сей день. По мнению исследователей, они не были заимствованы, а просто появились приблизительно в одно и то же время.