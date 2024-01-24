Ученые определили вкус и цвет хорошего древнеримского вина

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Группа бельгийских археологов объяснила, какие факторы влияли на качество вина в Древнем Риме. Сравнительное исследование старинных и современных емкостей для производства напитка показало, что вкус напитка создавался за счет зауженного горлышка и заостренного тонкого дна глиняного сосуда, в котором настаивался напиток. Также решающую роль играла и плотность почвы.

Древние виноделы регулировали температуру и кислотность вина, закапывая сосуд в землю. В зависимости от глубины погружения в емкости образовывались химические соединения, придающие алкоголю разный привкус и аромат. Например, если сосуд полностью находился в почве, то напиток приобретал слегка пряный вкус с ароматом хлеба и грецких орехов.

Путем анализа разных археологических находок, ученые выяснили, что в римляне, чьи винодельни охватывали все Средиземноморье и большую часть Европы и Азии, особенно ценили белое сладкое вино золотистого цвета. Жители полагали, что оно полезно для здоровья.