Жирные продукты, которые нужно есть при похудении
При соблюдении диеты мы обычно резко ограничиваем углеводы и жиры. С углеводами все понятно, и их употребление действительно полезно сократить. Однако с жирами все не так просто. Не все жирные продукты вредят фигуре.
Многие считают, что все жирные продукты сразу откладываются на боках, но это не так. Есть жирные продукты, которые не только не вредят, но и полезны при похудении.
Жиры подразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры требуют больше усилий для переработки организмом, повышают уровень холестерина и способствуют набору веса. В ненасыщенных жирах содержатся полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают похудеть. Где их можно найти?
Авокадо
Авокадо ценится не только за нежный вкус, но и за 75% полезного жира в его составе. Кроме того, авокадо богато витаминами, поддерживает упругость кожи, улучшает настроение, ускоряет метаболизм и помогает дольше чувствовать себя сытым.
Рыба жирных сортов
Лосось, скумбрия, семга, горбуша — эти рыбы не только вкусны, но и очень полезны. Они помогают поддерживать здоровье нервной и эндокринной систем, улучшают состояние кожи, волос и способствуют похудению благодаря содержанию жирных кислот омега-3.
Оливковое масло
Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые полезны для организма. Оно также помогает дольше чувствовать себя сытым и контролировать аппетит.
Кроме того, оливковое масло способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, что позволяет организму избавляться от лишних отложений и облегчает процесс похудения. Кроме того, оливковое масло благотворно влияет на состояние кожи, которая нуждается в особой поддержке во время диеты, чтобы избежать потери упругости.
Орехи
Орехи являются отличным перекусом на диете, так как они не только вкусные, но и насыщают на долгое время, а также содержат полезные жиры. Клетчатка в орехах помогает поддерживать ощущение сытости и предотвращает срывы на вредные перекусы. Пищеварение орехов требует больше энергии, что способствует сжиганию калорий.
Темный шоколад
Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% можно употреблять во время диеты в умеренных количествах. Мононенасыщенные жирные кислоты в какао ускоряют обмен веществ и сжигание жиров, а также помогают справиться со стрессом во время диеты.
Семена льна
Семена льна являются отличным помощником в борьбе с лишним весом благодаря высокому содержанию белка и клетчатки. Клетчатка помогает создать ощущение сытости, а также препятствует всасыванию жиров и углеводов в кишечнике, что снижает калорийность употребляемой пищи.
Мясо ягненка
Мясо ягненка, несмотря на свою репутацию жирной пищи, на самом деле содержит полезные жиры, белок, а также витамины и минералы, которые необходимы для здоровья и красоты кожи и волос.