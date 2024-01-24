Жирные продукты, которые нужно есть при похудении

При соблюдении диеты мы обычно резко ограничиваем углеводы и жиры. С углеводами все понятно, и их употребление действительно полезно сократить. Однако с жирами все не так просто. Не все жирные продукты вредят фигуре.

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Многие считают, что все жирные продукты сразу откладываются на боках, но это не так. Есть жирные продукты, которые не только не вредят, но и полезны при похудении.

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Жиры подразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры требуют больше усилий для переработки организмом, повышают уровень холестерина и способствуют набору веса. В ненасыщенных жирах содержатся полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают похудеть. Где их можно найти?

Авокадо

Авокадо ценится не только за нежный вкус, но и за 75% полезного жира в его составе. Кроме того, авокадо богато витаминами, поддерживает упругость кожи, улучшает настроение, ускоряет метаболизм и помогает дольше чувствовать себя сытым.

Рыба жирных сортов

Лосось, скумбрия, семга, горбуша — эти рыбы не только вкусны, но и очень полезны. Они помогают поддерживать здоровье нервной и эндокринной систем, улучшают состояние кожи, волос и способствуют похудению благодаря содержанию жирных кислот омега-3.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые полезны для организма. Оно также помогает дольше чувствовать себя сытым и контролировать аппетит.

Кроме того, оливковое масло способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, что позволяет организму избавляться от лишних отложений и облегчает процесс похудения. Кроме того, оливковое масло благотворно влияет на состояние кожи, которая нуждается в особой поддержке во время диеты, чтобы избежать потери упругости.

Орехи

Орехи являются отличным перекусом на диете, так как они не только вкусные, но и насыщают на долгое время, а также содержат полезные жиры. Клетчатка в орехах помогает поддерживать ощущение сытости и предотвращает срывы на вредные перекусы. Пищеварение орехов требует больше энергии, что способствует сжиганию калорий.

Темный шоколад

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% можно употреблять во время диеты в умеренных количествах. Мононенасыщенные жирные кислоты в какао ускоряют обмен веществ и сжигание жиров, а также помогают справиться со стрессом во время диеты.

Семена льна

Семена льна являются отличным помощником в борьбе с лишним весом благодаря высокому содержанию белка и клетчатки. Клетчатка помогает создать ощущение сытости, а также препятствует всасыванию жиров и углеводов в кишечнике, что снижает калорийность употребляемой пищи.

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