Как выбрать качественное мороженое: советы экспертов

В первую очередь нужно изучить этикетку. На ней обычно указаны состав, производитель и его адрес, дата изготовления, срок и температура хранения. Если в продукте есть растительные жиры, то на упаковке должно быть написано: "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

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У молочного мороженого обычно до 7,5 % молочного жира, у сливочного - 8-11,5 %, у пломбира - от 12 %, у кисломолочного - от 7,5 %, а с заменителем - до 12 %. Вес порции должны указать в граммах.

Производитель обязан добавлять только натуральные стабилизаторы и загустители. К ним относятся камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401).

Цвет продукта должен быть равномерным, а любые вкрапления означают, что массу плохо перемешали на производстве.

Специалисты подчеркнули, что по способу производства мороженое бывает мягкое и закаленное. У первого меньший срок хранения.

Повторно замораживать десерт не рекомендуется, так как вкус может измениться, а во рту появится ощущение "песка", пишет istochnik.online.