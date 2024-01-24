Гладкая, мягкая и сияющая: продукты для идеальной кожи

Хороший уход за кожей, такой как защита от солнца и бережное очищение, может сохранить кожу здоровой и сияющей. Однако внешнего ухода недостаточно, важно включить в рацион продукты, богатые питательными веществами и биологически активными соединениями. Их антиоксидантные, противовоспалительные и увлажняющие свойства помогут предотвратить появление морщин и прыщей, а также сохранят кожу увлажненной, мягкой и упругой.

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Также важно поддерживать и увлажнение организма, поэтому рекомендуется выпивать от 1,5 до 2 литров воды в день.

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Продукты, которые сделают кожу идеальной

Вот некоторые из продуктов, которые помогают улучшить состояние кожи и сделать ее идеальной и здоровой:

1. Сладкий картофель или Батат. Батат полезен для кожи, поскольку богат бета-каротинами, которые представляют собой пигменты, превращающиеся в организме в витамин А, питательное вещество, которое защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, а также солнечными лучами UVA и UVB, предотвращая ожоги и сохраняя кожу увлажненной., упругой, красивой и здоровой.

Как употреблять: батат можно есть в кожуре или без нее, жареный, приготовленный на гриле, и включать его в ежедневный рацион.

2. Лосось. Богат омега-3 жирными кислотами, особенно ДГК, который представляет собой тип полезного жира, являющегося частью клеточной мембраны кожи и отвечающего за поддержание гладкости, увлажнения кожи и отсутствие морщин.

Кроме того, омега-3, содержащиеся в лососе, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что помогает предотвратить появление прыщей, псориаза или кожной аллергии, а также защищает кожу от солнечных лучей. повреждения, которые могут привести к появлению морщин и мимических линий.

Как употреблять: Чтобы получить пользу от лосося, рекомендуется употреблять 85 г этой рыбы два раза в неделю, в жареном, тушеном или приготовленном на гриле виде.

3. Авокадо. Богат полезными жирами, витаминами С и Е, необходимыми для поддержания эластичности и увлажнения кожи, а также для борьбы с растяжками, морщинами и целлюлитом.

Кроме того, витамин С, содержащийся в авокадо, обладает антиоксидантным действием и борется со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Он также стимулирует выработку коллагена кожи, уменьшая ее дряблость, повышая ее упругость и эластичность, придавая ей более красивый и здоровый вид.

Как употреблять: авокадо можно употреблять в натуральном виде или использовать при приготовлении салатов, соков, смузи или заправок.

4. Овсянка. Полезная пища для кожи, поскольку она богата авенантрамидом, биологически активным соединением с антиоксидантным действием, которое помогает бороться с преждевременным старением, особенно с образованием морщин и мимических линий.

Кроме того, цинк, в изобилии содержащийся в овсянке, также укрепляет иммунную систему, помогая дополнять лечение воспалительных заболеваний кожи, таких как, например, раздражение или экзема.

Как употреблять: Рекомендуемое количество овсянки в день составляет 2 столовые ложки, которую можно добавлять, например, во фрукты и йогурты или использовать при приготовлении смузи, соков или фруктовых салатов.

5. Свекла. Содержит большое количество антиоксидантов, таких как витамин А, беталаины, флавоноиды и каротиноиды. Она является полезным продуктом для кожи, помогая защитить здоровые клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Как употреблять: свеклу можно употреблять в сыром или вареном виде, в салатах, соках и т.д. Кроме того, ботву свеклы также можно употреблять в жареном виде, добавлять в омлеты, супы, пироги и блины.

6. Арбуз. Богат витамином А, витамином С, бета-каротином и ликопином, питательными веществами и антиоксидантными каротиноидами, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовым излучением солнца, предотвращая тем самым преждевременное старение.

Как употреблять: арбуз можно употреблять в свежем виде или использовать в таких блюдах, как салаты, соки, сорбеты или смузи.

8. Апельсин. Богат витамином С, важным питательным веществом для образования коллагена, способствующим укреплению, здоровью и отсутствию дряблости кожи.

Кроме того, апельсин также содержит бета-каротин и витамин А, которые являются антиоксидантами, предотвращающими повреждение здоровых клеток кожи свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение кожи.

Как употреблять: Апельсин можно употреблять в свежем виде, в виде сока, а также добавлять в рецепты тортов, джемов и десертов.

8. Брокколи. Богат витамином А, витамином С и каротиноидами, такими как лютеин и зеаксантин, является полезным продуктом для кожи, защищая здоровые клетки от окислительного повреждения, вызываемого свободными радикалами, которые могут вызвать сухость и морщинистость кожи.

Кроме того, брокколи также содержит сульфорафаны и глюкозинолаты, которые являются мощными антиоксидантами и противовоспалительными средствами, которые защищают от солнечных лучей и свободных радикалов, помогая поддерживать здоровье кожи.

Как употреблять: брокколи можно употреблять в приготовленном виде в таких рецептах, как супы, жаркое, макароны и омлеты. Однако лучший способ избежать потери питательных веществ - это употреблять брокколи в сыром виде, например, в салатах или натуральных соках с апельсином, дыней и морковью.

9. Помидоры. Отличный источник витамина С, ликопина и лютеина с антиоксидантным действием, которые защищают кожу от солнечных лучей, а также помогают предотвратить образование морщин, поскольку они улучшают микроциркуляцию кожи, способствуя клеточному питанию и обновлению клеток кожи, являясь одним из самых полезных ингредиентов в мире. Отличный вариант питания для поддержания здоровья и упругости кожи.

Как употреблять: помидоры можно употреблять ежедневно в натуральном виде или, например, использовать в салатах, соусах, супах или соках.

10. Темный шоколад. Богат флавоноидами и катехинами, антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и предотвратить повреждение свободными радикалами. Таким образом, темный шоколад помогает улучшить кровообращение и повысить увлажнение, предотвращая потерю эластичности кожи и появление морщин.

Как употреблять: важно, чтобы темный шоколад содержал не менее 70% какао. Его можно употреблять отдельно или добавлять в йогурт, молоко или смузи, что делает его очень универсальным продуктом. Рекомендуемая доза темного шоколада составляет 25 г в день, что эквивалентно примерно 1 квадратику.

Темный шоколад.

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11. Семечки подсолнечника. Богаты витамином Е, селеном, цинком и фолиевой кислотой, которые помогают питать и восстанавливать кожу, обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить преждевременное старение, сохраняя кожу здоровой и упругой.

Как употреблять: хороший способ употребления семян подсолнечника - добавлять их, например, в листовую зелень или фруктовые салаты, или даже в смузи или соки.

12. Фиолетовый виноград. Содержит ресвератрол, витамин С, флавоноиды и антоцианы, которые являются мощными антиоксидантами, которые уменьшают последствия старения, борясь со свободными радикалами, которые повреждают клетки кожи и вызывают появление морщин, являясь отличным вариантом для поддержания красивой и упругой кожи.

Другими продуктами, богатыми этими питательными веществами, являются, например, красные фрукты, такие как клубника, вишня, черника, малина, красная гуава и ежевика, которые можно добавлять в рацион и употреблять ежедневно.

Как употреблять: виноград можно есть с кожурой и косточками, в свежем виде или использовать при приготовлении соков, десертов, салатов, фруктового мороженого, джемов, желе и муссов.

13. Соя. Полезная пища для кожи, поскольку она богата изофлавонами и сапонинами, биологически активными соединениями, которые помогают уменьшить мелкие морщинки и улучшить эластичность кожи, делая ее более увлажненной, мягкой и упругой.

Как употреблять: например, сою можно употреблять в виде вареных зерен, муки, текстурированного белка или соевого молока. Еще один способ воспользоваться преимуществами сои для кожи - это употреблять тофу. Ознакомьтесь с некоторыми полезными рецептами и узнайте, как приготовить сою.

14. Зеленый чай. Зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов, таких как флавоноиды и катехины, которые предотвращают старение клеток, поскольку они борются со свободными радикалами, предотвращая образование морщин, а также сохраняя кожу увлажненной и здоровой.

Как употреблять: хороший способ употребления зеленого чая - приготовить настой и выпивать около 2-4 чашек в день, используя зеленый чай в листьях или в пакетиках.

15. Тыквенные семечки. Тыквенные семечки, содержащие большое количество витамина Е и каротиноидов, являются полезным продуктом для кожи, поскольку эти питательные вещества действуют как антиоксиданты и противовоспалительные средства, предотвращая воспаления и окислительный стресс для здоровых клеток кожи.

Как употреблять: тыквенные семечки можно поджарить и использовать в качестве закуски или добавлять в салаты и йогурты. Кроме того, их можно измельчить и использовать, например, при приготовлении хлеба, выпечки и соусов.

16. Розмарин. Богат антиоксидантами, такими как розмариновая кислота, кофеиновая кислота и карнозная кислота, которые предотвращают образование свободных радикалов, вызывающих повреждение здоровых клеток, помогая улучшить здоровье кожи.

Как употреблять: Листья розмарина можно использовать для приготовления чая, а также в качестве приправы к таким продуктам, как мясо, рыба, курица, соусы и хлеб.

17. Яблоки. Содержат значительное количество каротиноидов и флавоноидов, считается полезным продуктом для кожи, поскольку помогает предотвратить повреждение здоровых клеток кожи свободными радикалами, предотвращая тем самым дряблость и появление морщин.