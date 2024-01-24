Сколько минут варить гречку, чтобы она точно пошла на пользу
Любителям гречки на заметку. Есть одно важное условие, которое необходимо соблюдать при варке этого суперпродукта: чтобы гречка не потеряла все свои полезные свойства, готовить ее нужно не больше двадцати минут. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито «Доктору Питеру».
«Если у вас есть мультиварка, то лучше воспользоваться ею, так вы точно не будете варить крупу дольше, чем надо», — отметил эксперт.
«Ешьте гречку на завтрак, желательно без добавления молока. Еще один вариант — как второе блюдо на обед. Помните, что порции должны быть небольшими. Идеальным дополнением к гречке будет вареное куриное филе или рыба», — рассказал врач.