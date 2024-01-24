Сколько минут варить гречку, чтобы она точно пошла на пользу

Любителям гречки на заметку. Есть одно важное условие, которое необходимо соблюдать при варке этого суперпродукта: чтобы гречка не потеряла все свои полезные свойства, готовить ее нужно не больше двадцати минут. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито «Доктору Питеру».