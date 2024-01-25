Стало известно, как изменились цены на яйца и бананы в Волгограде

Волгоградстат сообщил об увеличении цен на яйца, бананы и ряд других продуктов на минувшей неделе.

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Согласно данным статистического ведомства, сильнее всего за период с 16 по 22 января в Волгограде подорожало баранье мясо. Оно прибавило в цене 3,8% и теперь стоит 624,49 руб. за килограмм.

Также на 3,4% подорожали бананы – купить килограмм волгоградцы могут за 135,75 руб. 1,2% прибавила в цене и белокочанная капуста – ее стоимость в среднем составляет 32,25 руб. за кг.

За минувшую неделю увеличилась цена и на яйца. Как сообщили в Волгоградстате, в среднем они стоят 130,45 руб. за 10 штук. Подорожание достигло 0,7%.