День студента: какие продукты помогут сдать сессию

Какие продукты помогут меньше нервничать и лучше запоминать учебный материал, в День студента сообщают РИА Новости.

«Чтобы снизить интенсивность стресса, рекомендуется включать в пищу продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием, активаторами выработки серотонина, полиненасыщенными жирными кислотами. Например, рыбу жирных сортов, к которым относится тунец. Он является источником полиненасыщенных жирных кислот, содержит витамины группы В, магний, предотвращает повышение кортизола – гормона стресса... Также для лучшей сопротивляемости стрессу рекомендуется есть бананы. Они содержат большое количество витаминов группы B и триптофан», – пишет источник.

Для улучшения когнитивных функций мозга эксперты советуют пить гранатовый сок, который обладает тонизирующим, бодрящим и общеукрепляющим действием, а также улучшает работоспособность.

Мыслительной деятельности способствуют брокколи и тыквенные семечки, а уменьшить тревогу и быстрее уснуть помогают травяные чаи с расслабляющим действием, к примеру, чай с лавандой.