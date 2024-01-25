Названы продукты, которые могут убить при неправильной готовке

Некоторые продукты могут неожиданно стать для человека смертельно опасными. Названы пять продуктов, которые навредят здоровью, если их неправильно приготовить.

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«Сырые африканские орехи заключены в оболочку, которая содержит яд урушиол. Они смертельно опасны для людей, у которых есть аллергия на ядовитый плющ», – пишет Life.ru.

Даже небольшая доза этого вещества может привести к смерти. Поэтому если к вам в руки попали сырые орехи кешью, нужно их осторожно очистить и обжарить. Купленные в магазине орехи стоит повторно подвергнуть тепловой обработке.

Красная фасоль может стать источником неприятностей с ЖКТ. В продукте содержится фитогемагглютинин, способный вызвать несварение и даже отравление.

Чтобы этого не случилось, красную фасоль перед готовкой нужно замочить на восемь часов, а затем варить в течение 40 минут и больше. При правильной обработке часть токсина уйдет с водой, а оставшаяся разрушится от температуры.

Чтобы не стать жертвой отравления грибами, следует их правильно приготовить. Собранные плоды можно хранить без обработки только 3 часа, затем в них начинают накапливаться токсины.

Некоторые виды рыбы тоже могут быть опасны для здоровья. Например, знаменитая фугу – яд содержится и в ее коже, и в желудочно-кишечном тракте, поэтому готовить ее нужно только зная все тонкости.

Также отравиться можно барракудой, щукой и окунем. Первая питается рыбой фугу и от этого становится ядовитой, а остальные опасны во время нереста – их икра может вызвать отравление.

Устрицы имеют маленький срок хранения, после чего в них начинают скапливаться токсины. Отравление моллюском может быть очень тяжелым. Также важно знать меру – большое количество продукта не приведет ни к чему хорошему.