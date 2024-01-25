Названы продукты, которые могут убить при неправильной готовке

Названы продукты, которые могут вас убить при неправильной готовке
Некоторые продукты могут неожиданно стать для человека смертельно опасными. Названы пять продуктов, которые навредят здоровью, если их неправильно приготовить.
«Сырые африканские орехи заключены в оболочку, которая содержит яд урушиол. Они смертельно опасны для людей, у которых есть аллергия на ядовитый плющ», – пишет Life.ru.
Даже небольшая доза этого вещества может привести к смерти. Поэтому если к вам в руки попали сырые орехи кешью, нужно их осторожно очистить и обжарить. Купленные в магазине орехи стоит повторно подвергнуть тепловой обработке.
Красная фасоль может стать источником неприятностей с ЖКТ. В продукте содержится фитогемагглютинин, способный вызвать несварение и даже отравление.
Чтобы этого не случилось, красную фасоль перед готовкой нужно замочить на восемь часов, а затем варить в течение 40 минут и больше. При правильной обработке часть токсина уйдет с водой, а оставшаяся разрушится от температуры.
Чтобы не стать жертвой отравления грибами, следует их правильно приготовить. Собранные плоды можно хранить без обработки только 3 часа, затем в них начинают накапливаться токсины.
Некоторые виды рыбы тоже могут быть опасны для здоровья. Например, знаменитая фугу – яд содержится и в ее коже, и в желудочно-кишечном тракте, поэтому готовить ее нужно только зная все тонкости.
Также отравиться можно барракудой, щукой и окунем. Первая питается рыбой фугу и от этого становится ядовитой, а остальные опасны во время нереста – их икра может вызвать отравление.
Устрицы имеют маленький срок хранения, после чего в них начинают скапливаться токсины. Отравление моллюском может быть очень тяжелым. Также важно знать меру – большое количество продукта не приведет ни к чему хорошему.
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