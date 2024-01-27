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Сытная закуска: готовим вкусный пирог с творогом и шпинатом

Если вам нужна универсальная закуска, приготовьте пирог с творогом и шпинатом.

Сытная закуска: рецепт вкусного пирога с творогом и шпинатом
© Unsplash

Это очень эффектно, сытно и обязательно понравится гостям. А вам не придется готовить что-то еще.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука 370 — 400 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яйца С1 — 2 шт
  • Сметана — 150 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1/3 ч. л.

Начинка:

  • Шпинат свежий — 300 г
  • Сыр сулугуни или моцарелла — 250 г
  • Творог — 100 г
  • Соль и черный перец
  • Оливковое масло — 2-3 ст. л.
  • Желток для смазывания

Процесс приготовления:

  1. Масло растереть с мукой. Добавить соль, сметану с содой и яйца. Замесить мягкое и не липкое тесто. Накрыть и оставить пока готовить готовиться начинка.
  2. Шпинат крупно нарезать, добавить натертый сыр, творог, соль, перец и масло. Перемешать.
  3. Тесто разделить на 2 части (больше и меньше). Большой кусок раскатать сразу на пергаменте в тонкий пласт и выложить на противень. Чуть отступая от краев выложить всю начинку. Накрыть вторым куском раскатанного теста. Края защипнуть.
  4. По центру сделать надрез. Смазать желтком, посыпать кунжутом и готовить в разогретой до 200С 30 минут.
Еда