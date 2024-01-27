Сытная закуска: рецепт вкусного пирога с творогом и шпинатом

Если вам нужна универсальная закуска, приготовьте пирог с творогом и шпинатом.
Это очень эффектно, сытно и обязательно понравится гостям. А вам не придется готовить что-то еще.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука 370 — 400 г
- Сливочное масло — 100 г
- Яйца С1 — 2 шт
- Сметана — 150 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сода — 1/3 ч. л.
Начинка:
- Шпинат свежий — 300 г
- Сыр сулугуни или моцарелла — 250 г
- Творог — 100 г
- Соль и черный перец
- Оливковое масло — 2-3 ст. л.
- Желток для смазывания
Процесс приготовления:
- Масло растереть с мукой. Добавить соль, сметану с содой и яйца. Замесить мягкое и не липкое тесто. Накрыть и оставить пока готовить готовиться начинка.
- Шпинат крупно нарезать, добавить натертый сыр, творог, соль, перец и масло. Перемешать.
- Тесто разделить на 2 части (больше и меньше). Большой кусок раскатать сразу на пергаменте в тонкий пласт и выложить на противень. Чуть отступая от краев выложить всю начинку. Накрыть вторым куском раскатанного теста. Края защипнуть.
- По центру сделать надрез. Смазать желтком, посыпать кунжутом и готовить в разогретой до 200С 30 минут.