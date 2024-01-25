Диетолог Минздрава о допустимости употребления просроченной еды: на свой страх

«Мы должны покупать продукцию, обязательно имеющую запас прочности. К сожалению, мы ещё не приучены, но нормальные люди всегда смотрят срок годности, чтобы он был достаточно большой для того, чтобы иметь определённый запас у себя дома, купив в магазине. Мы должны требовать от продавца с достаточно большим сроком годности продукцию. Это наше право, это справедливо. Если кончается срок, они должны сбрасывать [цену — прим. ГМ]. Такого у нас ещё в обязательном порядке нет, но продавцы сбрасывают цену. Это должно быть правило: осталось два-три дня до окончания срока годности — сбрасываешь цену, делаешь доступным продукт для других людей, которые не имеют такого достатка. Кончился срок годности — продавать ты не имеешь права, и никакие не должны быть доступы».