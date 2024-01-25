Главный диетолог Минздрава о допустимости употребления просроченной еды: на свой страх и риск
Необходимо оценивать все продукты по цвету, запаху, вкусу. Непригодную пищу нужно выбрасывать.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал директор НИИ питания РАМН Виктор Тутельян.
«Что я дома делаю — это мой риск собственный. Если я правильно храню и через три-четыре дня после окончания срока годности [употребляю — прим. ГМ] — это моя степень ответственности за себя, за свою семью. То, что испортилось, надо выбрасывать однозначно. Вышел срок годности? Ты рискуй — понюхай, посмотри органолептические свойства, нет ли заплесневелости, нет ли там показателей порчи? Тогда на свой страх и риск для себя и свой семьи используй».
Тутельян также предостерёг от приобретения в магазинах продукции с истекающим сроком годности. Он отметил, что продавцы должны снижать цену на такие товары.
«Мы должны покупать продукцию, обязательно имеющую запас прочности. К сожалению, мы ещё не приучены, но нормальные люди всегда смотрят срок годности, чтобы он был достаточно большой для того, чтобы иметь определённый запас у себя дома, купив в магазине. Мы должны требовать от продавца с достаточно большим сроком годности продукцию. Это наше право, это справедливо. Если кончается срок, они должны сбрасывать [цену — прим. ГМ]. Такого у нас ещё в обязательном порядке нет, но продавцы сбрасывают цену. Это должно быть правило: осталось два-три дня до окончания срока годности — сбрасываешь цену, делаешь доступным продукт для других людей, которые не имеют такого достатка. Кончился срок годности — продавать ты не имеешь права, и никакие не должны быть доступы».
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