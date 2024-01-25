Биохимик рассказала о пользе борща для организма человека

Борщ не только очень вкусное, но и довольно полезное первое блюдо, которое положительно влияет на здоровье человека. К такому мнению пришла биохимик Людмила Поликарпова.

© Свободная пресса

По ее словам, в борще находится большое количество питательных веществ, получаемых в процессе долгой варки мяса.

«Ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества», — цитирует эксперта Life.

Так, в процессе варки борща бульон насыщается большим количеством коллагена, желатина, аминокислот и белков, что благотворно сказывается на соединительной, хрящевой и костной тканях человека.

Более того, регулярное употребление борща улучшает и состояние ногтей, волос, а также кожи. Достигается такой эффект за счет желатина в бульоне.

«Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит в составе превышающее допустимую норму количество антибиотика либо содержит вещества, применяемые в фермерских хозяйствах для стимуляции быстрого набора веса животными», — добавила эксперт, пишет Радио «Комсомольская правда».