Способствуют ожирению: каких популярных продуктов стоит избегать после 40 лет

После 40 лет становится сложнее контролировать свой вес. Эксперты перечислили продукты, от которых следует отказаться в этом возрасте, чтобы избежать ожирения.

С возрастом у людей замедляется обмен веществ. Именно по этой причине определённый тип углеводов может привести к набору веса.

В частности, людям старше 40 лет следует избегать углеводов, содержащихся в продуктах с высокой степенью переработки. К ним относятся сладости, батончики-мюсли, выпечка, газировки и соки, готовые блюда, колбасные изделия.